La dura sanción de la MLS a Luis Suárez: cuántas fechas no podrá jugar en Inter Miami

Luis Suárez protagonizó el incidente más polémico de la Leagues Cup, en la que Inter Miami cayó 3-0 frente a Seattle Sounders. Tras el pitazo final, el uruguayo protagonizó empujones y discusiones con integrantes del rival y terminó escupiendo a un miembro del cuerpo técnico, una acción que quedó registrada por las cámaras de televisión.

Esta situación desencadenó la intervención de los comités disciplinarios, la primera sanción afectaba directamente a Suárez para la Leagues Cup, sin embargo la MLS ha decidido ir más allá.

El delantero uruguayo no estará disponible para el entrenador de Las Garzas, Javier Mascherano, en los próximos compromisos de la MLS frente a Charlotte, Sounders y DC United.

La sanción implica que Suárez, de 38 años, quedará excluido de la totalidad de la edición 2026 del torneo, ya que no podrá disputar ningún encuentro hasta completar los seis partidos de suspensión.

Racismo sobre Evra cuando estaba en la Premier.

Morder a un italiano en un mundial.

Escupir a un señor.



Listo Luis Suarez es el jugador mas irrespetuoso y gato que ha dado este deporte.



pic.twitter.com/1cKjpkTxDg — Henry M (@Henry_Melz) September 1, 2025

“ Al finalizar el partido, el jugador del Inter Miami Luis Suárez fue reportado por el Cuerpo Arbitral por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders. De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario impuso a Suárez una suspensión de seis partidos. En consecuencia, no podrá participar, al menos, en la próxima edición de Leagues Cup hasta cumplir la totalidad de la sanción”, informó la Leagues Cup.

Vale recordar que una vez finalizado el encuentro una serie de altercados entre jugadores y miembros de ambos equipos desembocó en una acción que rápidamente se viralizó: Suárez escupió a Gene Ramírez, integrante del cuerpo técnico rival, un gesto que fue captado por las cámaras, generó polémica y también reavivó recuerdos de incidentes pasados en la carrera del atacante.

Este lunes, el comité disciplinario de la MLS ordenó la suspensión adicional que Suárez deberá cumplir este mismo año. El Inter Miami perdió por 3-0 la final de la Leagues Cup contra los Sounders, disputada en Seattle el pasado 31 de agosto.