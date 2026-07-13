Unión de Zapala se consagró campeón en la B de Lifune y ascendió a Primera

Unión de Zapala arrasó en la B de Lifune y logró el ascenso. (Foto: Prensa Unión de Zapala)

Unión de Zapala concretó su gran campaña en la B de Lifune, se consagró campeón cuatro fechas antes y logró el objetivo de ascender a la máxima categoría del fútbol neuquino.

El Canario venció 3 a 0 a su escolta San Lorenzo como local y le sacó 12 puntos en lo más alto de la tabla. Los goles fueron de Walter Jorqueda, Francisco Cechich y Braian González.

Con un equipo armado para ascender, Unión ganó 17 de los 18 partidos que jugó y está invicto ya que el restante lo empató. Metió 74 goles y solo le hicieron 7.

Más allá de la derrota, San Lorenzo quedó bien parado para la promoción que le corresponde al segundo de la tabla. Le saca 8 a Atlético Neuquén que está tercero.

Alianza amplió su ventaja en primera

En el torneo de primera, Alianza de Cutral Co venció 2 a 1 a Unión Vecinal con goles de Erick Mendoza y Joaquín Rickemberg y amplió su diferencia en lo más alto de la tabla.

Los dos escoltas perdieron y el Gallo lidera con 8 puntos de ventaja con 12 por jugar. Petrolero cayó 3 a 1 con Don Bosco y San Patricio 2 a 1 con Maronese.

En la próxima fecha, Alianza visita a Petrolero en el clásico. Si le gana y San Patricio no derrota a Rincón, ya asegurará el título. Se trataría de un bicampeonato ya que viene de ganar el Oficial en diciembre del 2025.