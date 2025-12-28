Unión Vecinal le ganó la promoción a Atlético Neuquén y se salvó del descenso en Lifune

Unión Vecinal mantuvo la categoría en la A de Lifune. (Foto: Prensa Lifune)

En el último partido del año de Lifune, Unión Vecinal se impuso en la promoción ante Atlético Neuquén y mantuvo la categoría en la A.

Después de ganar 1 a 0 en la ida, la vuelta en cancha del Verde fue empate 0 a 0 en un duelo que terminó caliente con varios expulsados en el cierre.

De esta manera, el único movimiento entre las dos categorías es el ascenso de Río Grande, campeón de la B y el descenso de San Lorenzo que quedó último en la A.

Para la promoción, lo que se tuvo en cuenta fue la tabla general entre primera y reserva. En esa, también terminó último San Lorenzo y el siguiente fue Unión Vecinal.

Río Grande también quedó en lo más alto de la general y Atlético Neuquén clasificó a la promoción por ser segundo pero no pudo volver a primera.

Cómo quedan las categorías de Lifune en 2026

A: Alianza, San Patricio, Independiente, Rincón, Centenario, Don Bosco, Petrolero, Maronese, Pacífico, Patagonia, Unión Vecinal y Río Grande.

B: San Lorenzo, Atlético Neuquén, Añelo, Esperanza, Rivadavia, Confluencia, Unión de Zapala, Bicicross, El Porvenir, Los Canales, Sapere y Eucalipto.