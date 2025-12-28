Unión Vecinal le ganó la promoción a Atlético Neuquén y se salvó del descenso en Lifune
Unión Vecinal mantuvo la diferencia de 1 a 0 de la ida y mantuvo la categoría en Lifune. Atlético Neuquén seguirá en la B.
En el último partido del año de Lifune, Unión Vecinal se impuso en la promoción ante Atlético Neuquén y mantuvo la categoría en la A.
Después de ganar 1 a 0 en la ida, la vuelta en cancha del Verde fue empate 0 a 0 en un duelo que terminó caliente con varios expulsados en el cierre.
De esta manera, el único movimiento entre las dos categorías es el ascenso de Río Grande, campeón de la B y el descenso de San Lorenzo que quedó último en la A.
Para la promoción, lo que se tuvo en cuenta fue la tabla general entre primera y reserva. En esa, también terminó último San Lorenzo y el siguiente fue Unión Vecinal.
Río Grande también quedó en lo más alto de la general y Atlético Neuquén clasificó a la promoción por ser segundo pero no pudo volver a primera.
Cómo quedan las categorías de Lifune en 2026
A: Alianza, San Patricio, Independiente, Rincón, Centenario, Don Bosco, Petrolero, Maronese, Pacífico, Patagonia, Unión Vecinal y Río Grande.
B: San Lorenzo, Atlético Neuquén, Añelo, Esperanza, Rivadavia, Confluencia, Unión de Zapala, Bicicross, El Porvenir, Los Canales, Sapere y Eucalipto.
