Inter Miami confirmó una gira de tres amistosos por Sudamérica: contra quién jugará el equipo de Messi
Las Garzas pondrán inicio a su 2026 disputando la Champions Tour en Perú, Colombia y Ecuador.
Tras su inédita consagración en la MLS en noviembre, cuando derrotó a Vancouver Whitecaps por 3-1, Inter Miami anunció sus primeros tres amistosos de pretemporada, que formarán parte de la denominada Champions Tour.
El equipo estadounidense comenzará el 2026 en Perú: el sábado 24 de enero enfrentará a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, visitando dicho país por segundo año consecutivo. En el conjunto peruano, el entrenador es el argentino Pablo Guede, quien asumió tras la destitución de Néstor “Pipo” Gorosito.
El segundo encuentro será una semana después, el sábado 31, cuando los dirigidos por Javier Mascherano se midan ante Atlético Nacional, el club más laureado del fútbol colombiano, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.
El último amistoso de la gira se disputará el sábado 7 de febrero en Ecuador. Barcelona SC recibirá al conjunto miamense en Guayaquil, en el Estadio Monumental Banco Pichincha.
Cabe recordar que, en la pretemporada de 2025, Inter Miami enfrentó a América de México en Estados Unidos, a Universitario en Perú, a Sporting San Miguelito en Panamá, a CD Olimpia en Honduras y a Orlando City, también en territorio estadounidense. Por ese motivo, no se descarta que se sumen más compromisos en los próximos días.
El primer partido oficial de la temporada para el equipo de Lionel Messi será el 21 de febrero ante Los Angeles FC, en California, por el inicio de una nueva edición de la MLS.
Los amistosos de pretemporada confirmados de Inter Miami
Sábado 24 de enero
Alianza Lima vs. Inter Miami
Estadio Alejandro Villanueva de Lima, Perú
Hora: 19:00
Sábado 31 de enero
Atlético Nacional vs. Inter Miami
Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia
Hora: 19:00
Sábado 7 de febrero
Barcelona SC vs. Inter Miami
Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador
Hora: 21:00
