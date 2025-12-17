Verón criticó la copa que la AFA le dio a Central: «No se puede dar un título porque se te ocurre»

Juan Sebastián Verón volvió a criticar a la AFA luego del campeonato que logró Estudiantes de La Plata en el Clausura de la Liga Profesional. El presidente apuntó contra el formato de los torneos y el título que le dieron a Rosario Central.

«No se puede dar un título porque se te ocurre, no se puede modificar algo que está escrito. No sé realmente quién fue y tampoco me voy a poner a echar culpas. En esto de no da lo mismo, no da lo mismo ganar una estrella a que te la den porque se le ocurre a alguien», expresó sobre el trofeo de liga que le otorgaron al Canalla, en una entrevista en F90 de ESPN.

Esa decisión de AFA derivó en el pasillo de espaldas que hicieron los jugadores del Pincha ante los de Central. Por eso, Verón recibió una suspensión de seis meses.

El presidente de Estudiantes se cruzó con Oscar Ruggeri que calificó esa actitud de los futbolistas como una «falta de respeto». El dirigente señaló: «No coincido, si hablamos de faltar el respeto, se le falta el respeto al torneo y a lo que significa el fútbol, recibiendo un torneo que no lo es. Ya empieza desde más arriba, hay que pensar antes las cosas. Estás exponiendo a tus jugadores recibiendo algo que no te corresponde y no estaba porque se le ocurre a alguien. No fue en contra de Central esto y si lo tomaron así les pedimos disculpas. El mensaje era otra cosa, no contra ellos».

La crítica de Verón al formato de los torneos

A la hora de marcar en qué aspectos debería cambiar el fútbol argentino para mejorar, Verón opinó: «tiene que tener todo lo que no tiene este campeonato. Menos equipos, campeonatos más lógicos, mejora en la parte arbitral, mejor infraestructura, mejores estadios, que la gente se pueda movilizar e ir a ver con tranquilidad a su equipo, reglas más claras, menos títulos».

«Cuando volví en el 2006, eran Apertura y Clausura. Jugabas contra todos los equipos y eran campeonatos buenos. Y salió campeón Lanús, Banfield, Argentinos Juniors, Estudiantes… No entran tantos equipos en el calendario. No me entra en la cabeza que aceptemos algo así», agregó.

El presidente también reconoció que Cristian Medina y Santiago Ascacibar se podrían ir del club en 2026. «Llegó con el pase libre, estamos hablando con la representación porque tiene ofertas y posiblemente se vaya», comentó sobre el ex Boca.

Acerca del Ruso, seguido por River, indicó: «Lo queremos retener pero nos da el cuero hasta un punto y no podemos hacer locuras. Hay una cuestión económica que va a llegar un punto en que no vamos a poder competir. Ahí va a decidir él y lo vamos a acompañar porque hizo un esfuerzo al volver. Vamos a hacer el máximo esfuerzo y si no se puede, lo vamos a acompañar».