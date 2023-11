Video | Mauro Boselli anunció que se retira del fúbol con un mensaje emotivo en redes sociales

El delantero Mauro Boselli anunció ayer a través de un emotivo video, que a fin de año se retirará del fútbol con la camiseta de Estudiantes a los 38 años y como uno de los goleadores históricos de la institución.

«Es imposible decir adiós, sin antes decir gracias«, así arrancó el video del exBoca y agregó que cuando termine la temporada en el fútbol argentino cerrará su etapa como futbolista profesional.

«Todo empezó cuando mi abuelo me llevó a Barracas Juniors. Allí fueron mis primeros pasos, con Rafa y Conejo como entrenadores«, indicó el atacante que nació en el barrio porteño de Barracas el 22 de mayo de 1985.

«Mi debut en cancha de once fue en All Boys, hasta que apareció un tal Ramón Maddoni para llevarme a Boca, donde me formé como jugador y me dio la posibilidad de debutar en Primera. Pero, como les pasa a muchos, me fui de joven a Málaga para juntar experiencia. Después de un año, volví a Boca, pude ganar mi primera Libertadores y consolidarme como jugador profesional», relató.

A mediados de 2008 llegó a Estudiantes, uno de los dos clubes de los que se enamoró. «No solo por haber alzado una Copa Libertadores con un maestro como Alejandro Sabella, sino porque allí encontré los mismos valores que me enseñaron en mi casa y entendí que ‘acá hay una escuela’ y no es solo una forma de sentir el fútbol, sino de vivir la vida», subrayó.

Después de dos años, el jugador emigró a Europa donde enfrentó a futbolistas que «siempre admiró». «Estar en la élite me permitió tener la chance de vestir la camiseta de nuestro país. Otro sueño cumplido», detalló.

«En Europa las cosas no fueron tan buenas como esperaba, pero todo pasa por algo. Recibí la llamada de Gustavo Matosas, que hizo que conociera mi otro gran amor: León de México. La historia fue maravillosa: un bicampeonato, ser campeón de goleo tres veces y ser uno de los máximos goleadores de la historia de la institución. Ser Fiera, para mí, sin lugar a dudas fue, es y será un orgullo», apuntó.

«Pero tocó hacer las valijas una vez más. Primero Corinthians y luego Cerro Porteño, dos equipos enormes de América, con hinchadas muy pasionales donde en poco tiempo me brindaron todo su cariño y tuve la dicha de ser campeón», remarcó.

Luego de su paso por Cerro Porteño, el jugador decidió volver a vestir la camiseta del Pincha para finalizar su carrera en un «lugar especial».

Con la incertidumbre de volver al fútbol argentino y estar a la altura. Siento que no le fallé. Fue hermoso que mis hijas puedan escuchar y sentir ese ‘Boseeeelli, Boseeeeeelli…’. Gracias Estudiantes, mi agradecimiento será eterno», cerró el goleador que cierra su carrera exactamente 20 años después de iniciarla.