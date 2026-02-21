Giuliano Simeone convirtió en la vuelta al triunfo de Atlético de Madrid

El hijo del Cholo Simeone anotó en la victoria de Atlético Madrid.

Atlético Madrid se reencontró con la victoria y superó 4-2 a Espanyol en el estadio Metropolitano, por la continuidad de la fecha 25 de La Liga de España.

Giuliano Simeone fue el encargado de dar vuelta la historia para el Colchonero, que también celebró con Ademola Lookman y Alexander Sortloth (2).

¡¡"GIULIAGOL"!! Giuliano Simeone recibió dentro del área tras un gran pase de Baena y definió bien para el 2-1 de Atlético de Madrid vs. Espanyol.



El equipo del Cholo volvió al triunfo en el certamen doméstico tras tres encuentros y se afirmó en el cuarto puesto, con seis de ventaja sobre Betis que más temprano igualó 1-1 con Rayo Vallecano.

Nahuel Molina, Thiago Almada y Julián Álvarez ingresaron en el complemento en Atlético de Madrid, que tuvo en el banco de suplentes a Juan Musso. Nicolás González continúa al margen por un desgarro que sufrió la pasada semana.

Por su parte, Espanyol, en caída libre, abrió el camino con Jofre Carreras y puso el descuento en el final gracias a Edu Expósito. Este sábado, además, cayó sorprendentemente Real Madrid en su visita a Osasuna por 2-1 y Real Sociedad y Real Oviedo igualaron 3-3.

Atlético de Madrid recibirá el martes a Brujas por la vuelta del playoff de la UEFA Champions League tras el empate 3-3 en Bélgica.