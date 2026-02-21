SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Giuliano Simeone convirtió en la vuelta al triunfo de Atlético de Madrid

El delantero argentino anotó en la victoria 4-2 ante Espanyol en el estadio Metropolitano. Mirá el gol.

Redacción

Por Redacción

El hijo del Cholo Simeone anotó en la victoria de Atlético Madrid.

El hijo del Cholo Simeone anotó en la victoria de Atlético Madrid.

Atlético Madrid se reencontró con la victoria y superó 4-2 a Espanyol en el estadio Metropolitano, por la continuidad de la fecha 25 de La Liga de España.

Giuliano Simeone fue el encargado de dar vuelta la historia para el Colchonero, que también celebró con Ademola Lookman y Alexander Sortloth (2).

El equipo del Cholo volvió al triunfo en el certamen doméstico tras tres encuentros y se afirmó en el cuarto puesto, con seis de ventaja sobre Betis que más temprano igualó 1-1 con Rayo Vallecano.

Nahuel Molina, Thiago Almada y Julián Álvarez ingresaron en el complemento en Atlético de Madrid, que tuvo en el banco de suplentes a Juan Musso. Nicolás González continúa al margen por un desgarro que sufrió la pasada semana.

Por su parte, Espanyol, en caída libre, abrió el camino con Jofre Carreras y puso el descuento en el final gracias a Edu Expósito. Este sábado, además, cayó sorprendentemente Real Madrid en su visita a Osasuna por 2-1 y Real Sociedad y Real Oviedo igualaron 3-3.

Atlético de Madrid recibirá el martes a Brujas por la vuelta del playoff de la UEFA Champions League tras el empate 3-3 en Bélgica.


Temas

Atlético Madrid

Cholo Simeone

España

Giuliano Simeone

La Liga

Atlético Madrid se reencontró con la victoria y superó 4-2 a Espanyol en el estadio Metropolitano, por la continuidad de la fecha 25 de La Liga de España.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar