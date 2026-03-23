Los picantes cruces entre Vinícius y los Simeone en el clásico entre Real Madrid y el Atleti

Vinicius tuvo cruces con Giuliano y con el Cholo en el derbi madrileño. (AFP)

Real Madrid se quedó con un triunfo clave ante Atlético de Madrid por la fecha 29 de La Liga en un clásico que tuvo de todo: goles, polémicas y fuertes cruces dentro del campo. Vinícius Júnior fue el gran protagonista, no solo por su doblete sino también por sus -habituales- provocaciones.

El partido había comenzado mejor para el conjunto dirigido por Diego Simeone, que se puso en ventaja tras una gran jugada colectiva: Giuliano Simeone asistió de taco a Ademola Lookman, que definió para el 1-0.

Sin embargo, el Real Madrid reaccionó rápidamente en el complemento. Vinícius empató de penal y, apenas tres minutos más tarde, Federico Valverde aprovechó una desatención defensiva para dar vuelta el marcador. Atlético logró recuperarse y llegó al empate con una gran definición de Nahuel Molina desde afuera del área, que puso el 2-2 en un tramo de alto voltaje en el Bernabéu.

Pero la noche tenía reservado otro momento para Vinícius. A los 27 minutos, el brasileño encaró desde la izquierda, se perfiló hacia el medio y definió al segundo palo para el 3-2 definitivo, desatando la euforia local.

Los cruces entre Vini y los Simeone

Más allá de lo futbolístico, el delantero también fue protagonista por sus cruces. Durante el partido, le lanzó a Giuliano Simeone la frase: «De lateral eres bueno, juega más de lateral».

🗣️ “DE LATERAL ERES BUENO, JUEGA MÁS DE LATERAL”.



De Vinícius a Giuliano Simeone. 🇧🇷😳🇦🇷

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Además, cuando fue reemplazado por Álvaro Carreras a pocos minutos del final, se tomó revancha de un viejo comentario del Cholo, quien meses atrás había deslizado que Florentino Pérez podría venderlo. Vinícius, entre risas, le respondió: «¿Me van a vender?».