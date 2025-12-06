Gol agónico de Buendía y triunfazo de Aston Villa con Dibu Martínez ante el líder Arsenal

El festejo de Dibu y Buendía en triunfo agónico de los Villanos ante el Arsenal.

La fecha 15 de la Premier League inició con un auténtico espectáculo. En el Villa Park, el Aston Villa le ganó 2-1 al Arsenal, líder de la competición. El encuentro con un protagonismo sumamente notable dos miembros de la Selección Argentina: Emiliano Buendía y Emiliano Martínez.

La primera intervención importante ocurrió a los 24 minutos del segundo tiempo. Con el marcador 1-1, Martin Odegaard, capitán de los Gunners, tomó una pelota cerca de la medialuna del área y sacó un latigazo potente de zurda, que se hubiese incrustado en el ángulo de no ser por el Dibu, quien voló y envió el remate al tiro de esquina.

El gol de Emiliano Buendia para Aston Villa en la última jugada

TRIUNFAZO de Aston Villa contra Arsenal ¿El gol de la victoria? De Emiliano Buendía 🇦🇷 en la última jugada. Le ganó al líder de la Premier ⚽🇬🇧 y quedó a solo 3 puntos. Show.pic.twitter.com/rjF2GS0jI5 — VSports Team (@VSportsTM) December 6, 2025

Para concluir, al minuto 49 del segundo tiempo y en la última jugada del duelo se produjo la epopeya. Luego de una seguidilla de tiros dentro del área en una jugada interminable, el balón quedó bollando en el área para Buendía quien, de primera, anotó el segundo y desató la fiesta en el estadio.

Previamente, los tantos iniciales los habían realizado Matty Cash para el conjunto de Birmingham y Leandro Trossard para el londinense.

Esta victoria no sólo le corta a los dirigidos por Mikel Arteta una racha de 18 partidos sin conocer la derrota, sino que también es el séptimo triunfo consecutivo para el equipo de Unai Emery, que está en levantada por el certamen inglés.

El resultado sitúa al Arsenal aún en la punta con 33 unidades, escoltado por el Manchester City con 31 y el podio lo completa justamente el Aston Villa con 30, que se ilusiona con pelear la Premier League, campeonato que no tiene en su vitrina. De hecho, la última liga inglesa data de 1981, 44 años atrás.