Los partidazos de la fase de grupos del Mundial 2026: fecha y posibles sedes

El sorteo del Mundial 2026 dejó bastante tela para cortar. Luego de que se definieran los 12 grupos de la cita mundialista del próximo año, solo falta definir los horarios y las sedes de los partidos, que serán confirmados este sábado por la FIFA.

Tras la definición de cada zona, ya se definieron algunos partidazos que se darán en la primera ronda, entre equipos candidatos al título y aspirantes. El primera será el 13 de junio, dos días después del arranque del Mundial. Por el grupo C, se verán las caras Brasil y Marruecos. A la pentacampeona del mundo le tocó el rival más difícil del bombo 2, que tiene como máxima figura a Achraf Hakimi, pieza clave del PSG campeón de Champions.

También por la primera fecha, habrá partidazo en el grupo L: Inglaterra, comandada por Harry Kane, Jude Bellingham y compañía, se verá las caras contra Croacia, que será liderada por el eterno Luka Modric, que jugará su último mundial. El partido será el 17 de junio, en el Toronto Stadium.

Para el siguiente habría que saltar hasta la última fecha. Por el grupo C, España y Uruguay se enfrentarán el 26 de junio. El Houston Stadium será la sede de un partido que, en la previa, definirá el primer puesto de la zona. Cabe destacar que quien salga segundo deberá jugar muy seguramente contra Argentina, si es que la albiceleste gana su grupo.

Además, habrá duelo Mbappe vs. Haaland. Dos de los mejores jugadores del mundo se enfrentarán ese mismo día en Boston en Francia ante Noruego, por el grupo I. Los blues son claros candidatos, pero los vikingos tratarán de dar la sorpresa. A priori, los dos seleccionados europeos se dirimirán la zona, pero no hay que dejar de lado a Senegal, que dará pelea.

En la jornada que cerrará la fase de grupos, se medirán Colombia vs. Portugal. Por el grupo K, cafeteros y lusos se citarán en Miami, en una zona que completan Uzbekistán y un equipo que saldrá del repechaje intercontinental.

La nueva regla de desempate en la fase de grupos

FIFA comunicó un cambio que modificará la forma de desempate en la fase de grupos. En el Mundial 2026, en caso de igualdad de puntos entre dos equipos será el enfrentamiento entre sí el primer criterio. Si este encuentro hubiera terminado en empate, el siguiente criterio sería la diferencia de goles

Cabe destacar que será diferente en la tabla de terceros. A 16avos de final accederan los dos primeros de cada grupo y los ochos equipos con mayor puntaje que hayan terminado en la 3° posición de las 12 zonas. Para definir los mejores terceros, se hará una tabla y si hubiera igualdad en puntos, aquí se utilizará como primer criterio la diferencia de gol.