Golpe de autoridad de los hermanos Balboa en el sexto capítulo de la Regata

La Regata del Río Negro volvió a ofrecer una jornada cargada de tensión, estrategia, lectura fina del río y de las condiciones metereológicas. Y en ese escenario, donde cada decisión pesa, Franco y Dardo Balboa dejaron una señal inequívoca: están en un momento de control pleno de la competencia.

La victoria conseguida en este sexto parcial entre la Estancia Ferrari y el Balneario de Conesa no solo fue clara por el margen, sino contundente por la forma. Fue una de esas actuaciones que, más allá del cronómetro, ordenan el tablero de la general y marcan territorio a falta de tres etapas para el final. Este jueves será el turno de la segunda jornada de descanso.

Con 39° de temperatura y mucho viento en algunas partes del recorrido, los hermanos neuquinos comenzaron a ganar la etapa antes de la largada. En las orillas del río que pasa por la Estancia Ferrari, llamó la atención el prominente rompeolas armado de manera casera, que se distinguía en la proa de la embarcación N°3. “Si las olas empiezan a golpear de frente, esto va a impedir que se nos llene el bote de agua”, dijeron. En un río picado por el viento, las probabilidad de anegamiento de la embarcaciones eran altas. Además del rompeolas, el cubrecopit y las bombas de desagote generalmente son los complementos esenciales para evitarlo.

Todo eso que previeron los Balboa, sorprendió a Agustín Ratto y Julián Salinas, segundos en la general, que promediando la etapa se les llenó el bote de agua, las bombas de desagote no dieron abasto y tuvieron que bajarse en la orilla para terminar de sacar el agua y poder seguir. “El oleaje nos sorprendió en una recta, con 60 kilómetros de viento en contra y fue muy similar a la primera parte de la última etapa del año pasado, cuando casi pierdo la Regata”, recordó Julián Salinas en la playa del balneario de Conesa. “Las bombas no dieron abasto. Los hermanos Balboa estuvieron muy inteligentes con poner ese rompeolas en su bote, metieron un ritmo muy fuerte y no los pudimos alcanzar”.

Para la segunda parte, los Balboa se quedaron peleando por la punta con Damián Pinta y Facundo Lucero, pero está claro que los palistas de la comarca no están bien físicamente después de la intoxicación que sufrieron antes de correrse la cuarta etapa. Damián Pinta tuvo que ser asistido en plena prueba, y si bien pudieron finalizar la etapa, quedaron muy rezagados.

Los Balboa mostraron una salida firme, con un andar sostenido que rápidamente comenzó a hacer diferencias pero por sobre todas las cosas tuvieron inteligencia táctica. Allí, los hermanos neuquinos exhibieron un conocimiento profundo en lo que podía suceder y fueron precavidos. Se anticiparon a un posible escenario de fuerte viento y olas en el río, supieron cuándo apretar, cuándo sostener y sobre todo, cómo aprovechar los inconvenientes de sus rivales directos.

El desarrollo de la segunda parte de la etapa fue un monólogo progresivo. Kilómetro a kilómetro, la dupla fue ampliando la brecha con sus perseguidores, no por un sprint aislado sino por una regularidad que terminó por desgastar al resto del pelotón. En un trazado donde el viento y la corriente suelen alterar planes, Franco y Dardo mantuvieron el pulso frío, sincronizados, con una palada limpia y constante que terminó siendo imposible de seguir.

La llegada al Balneario de Conesa confirmó lo que ya se intuía río arriba: el margen fue amplio y la victoria, indiscutible. Pero más allá del resultado parcial, el impacto real se vio en la clasificación general, donde los Balboa lograron estirar la ventaja, consolidándose como la primera referencia de esta edición dorada. “Ayer les tocó a ellos, hoy a nosotros. Hay que remar en todas las etapas, la Regata termina en Viedma y eso nosotros lo tenemos muy claro con Dardo. Somos el único bote de Argentina que ha traído una medalla en K2 senior de un campeonato del mundo, lo que demuestra que cuando nosotros salimos a competir damos todo y entrenamos al cien por cien”, destacó Franco, que va por el tricampeonato corriendo la Regata junto a su hermano.

Franco y Dardo Balboa, en la costa conesina. (Foto/Daniel Nahuelcura)

“Ganamos porque el hermano que tengo es profesional de verdad. Ayer me dijo ‘vamos a poner el cubrecopit’, ‘vamos a armar el rompeolas’… yo mucha bola no le di. Hoy a la mañana se levantó y me volvió a decir del rompeolas, tampoco le di mucha bola… Y la verdad es que tenía razón. Ayer había quedado descontento por cómo perdimos la etapa, pero hoy remamos fuerte y acá estamos”, cuenta Dardo, mientras Franco nos muestra el rompeolas que adosó a la embarcación. “Cuando salimos nos decían que era una locura, que no podía tirar el viento, pero la verdad es que funcionó. Somos muy metódicos en eso, sabemos que por estos detalles también se gana una Regata”, completó Franco.

Ahora los hermanos Balboa mandan en la general con una ventaja de 6m42s sobre Ratto y Salinas.

Dardo muestra el rompeolas armado por Franco, que fue clave para ganar la etapa.

En una Regata que no perdona errores, ganar con autoridad equivale a administrar confianza, propia y ajena. Esta etapa además, es un tramo donde las fuerzas empiezan a medirse con la cabeza y no solo con los músculos. Allí, los hermanos Balboa parecen haber encontrado un equilibrio ideal entre potencia y paciencia, una virtud clave para una prueba con tantos vaivenes como la Regata.

Como siempre, mucho público esperó la llegada de los palistas en Conesa.

El público, siempre cercano en Conesa, acompañó la llegada con entusiasmo. En la orilla, la lectura era unánime: no se trató de un golpe de suerte ni de una jornada aislada, sino de una demostración de solidez competitiva en uno de los escenarios más exigentes de la Regata.

Con varias etapas todavía por delante, el camino hacia la gloria está lejos de cerrarse. El río cambia, el cansancio se acumula y la Regata del Río Negro tiene una larga tradición de giros inesperados. Sin embargo, lo ocurrido entre la Estancia Ferrari y el Balneario de Conesa deja una certeza: Franco y Dardo Balboa no solo lideran, también gobiernan el ritmo de la carrera. Y en una travesía donde cada día es una batalla distinta, ese control puede ser decisivo.