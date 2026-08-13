Fluminense echó a Luis Zubeldía antes de la vuelta de octavos de final ante Independiente Rivadavia

Fluminense echó al técnico argentino en la previa de la vuelta por Copa Libertadores ante Independiente Rivadavia.

La serie entre Independiente Rivadavia y Fluminense, por los octavos de final de la Copa Libertadores, quedó abierta luego de la igualdad sin goles que se produjo en la instancia de ida en el mítico Estadio Maracaná de Brasil.

A la espera de la fase de vuelta, Fluminense tomó una drástica decisión en medio de una crisis futbolística que le valió los abucheos de la hinchada Tricolor sobre el final del partido ante la Lepra en Brasil.

La decisión que tomó Fluminense antes del partido de vuelta ante Independiente Rivadavia de Mendoza

La comisión directiva del Flu decidió remover de su cargo a Luis Zubeldía y a su cuerpo técnico ante los malos resultados obtenidos en el Brasileirao y luego de la eliminación de la Copa de Brasil ante Vasco Da Gama.

O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.



O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo… pic.twitter.com/p0KKgNLSNN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 13, 2026

En tanto, Fluminense marcha en cuarta posición en el Brasileirao, en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027, su nivel futbolístico se ha visto mermado y acumula siete partidos sin ganar (6 empates y una victoria).

El último triunfo por competencia, del ahora ex equipo del argentino Luis Zubeldía, fue el pasado 27 de mayo por la última fecha de la fase de grupos de la actual Copa Libertadores donde venció a Deportivo La Guaira por 3 a 1.

En el receso del Mundial, Fluminense jugó dos amistosos y ganó ambos ante Bahía y Nova Iguacu pero no fueron por torneos oficiales.

En total, Luis Zubeldía dirigió 56 partidos al frente del Tricolor: ganó 25, empató 18 y perdió 13. Asumió en septiembre del 2025 luego de dirigir a San Pablo.

Tras la destitución de Zubeldía, Marco Aurélio De Oliveira (Marcão) asumiría como técnico interino del Fluminense hasta la llegada del nuevo entrenador. El Tricolor regresa a la cancha el próximo sábado, en el Maracaná, frente al líder Palmeiras por el Brasileirao.

Luego, se medirá ante Independiente Rivadavia el próximo martes 18 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Malvinas Argentinas a partir de las 19.