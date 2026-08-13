El consejo de Demichelis a Mastantuono y Echeverri: «Les deseo que no se vuelvan»

Franco Mastantuono y Claudio Echeverri son dos de las últimas grandes apariciones de River pero, por ahora, les costó hacer pie en el fútbol europeo.

Martín Demichelis, que fue el entrenador que los hizo debutar en primera a ambos, se refirió a la actualidad de los dos jovenes futbolistas.

«Hoy les deseo que no se vuelvan, porque no tengo duda que están preparados para rendir. No hay que olvidarse de todos los grandísimos exjugadores que han pasado por Europa de que han necesitado mucho tiempo», expresó el técnico y puso como ejemplos a Gonzalo Higuaín, Javier Saviola y Pablo Aimar.

«Están en un periodo de adaptación, no dejan de ser jóvenes, pero lo van a terminar haciendo muy bien», confió Demichelis que recientemente asumió como DT del Leipzig de Alemania.

"HOY LES DESEO QUE NO SE VUELVAN, PORQUE NO TENGO DUDAS QUE ESTÁN PREPARADOS PARA RENDIR"



🗣️ Mano a mano con #ESPN, Martín Demichelis habló de Franco Mastantuono y el Diablito Echeverri, les dejó un consejo y confía en el futuro de ambos en Europa pic.twitter.com/lGxRgxFPaz — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2026

Mastantuono (este 14/08 cumple 19 años) pasó a préstamo a Fiorentina desde el Real Madrid mientras que Echeverri (20) volvió a Manchester City tras estar cedido en Girona.

«Fueron dos casos diferentes, porque cuando llegué a River, el nombre de ‘niño dorado’, digamos, era Claudio. Pero él estaba de lunes a jueves entrenándose con la Selección y venía los viernes, jugaba en Reserva, entonces no lo podía tener. Lo hablé con él, lo fue entendiendo, fue mejorando, demostrando ser capaz de aguantar el ritmo«, destacó Micho.

«Con Franco (Mastantuono) me pasó algo diferente, a Franco lo conozco allá por noviembre. La idea era ir dosificando las cargas con ellos, pero Franco siempre en el día a día era uno de los chicos que más rendía a nivel físico también«, aseguró el entrenador.