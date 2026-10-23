Goyo Martínez palpitó el TC 2000 en Roca: «Va a ser un muy buen espectáculo»

El próximo sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre, el TC 2000 disputará su 10° fecha en el Autódromo Parque de Roca. Además estará acompañada por el Top Race, Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

En la previa de este fin de semana a pura acción, Jorge «Goyo» Martínez dialogó con RIO NEGRO RADIO. El presidente de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) palpitó lo que será la presencia de la categoría nacional: «Hicimos un esfuerzo, buscando una época del año que sea linda para el público y también para la televisión».

Goyo Martínez en RIO NEGRO RADIO. Foto: Alma Terzibachian.

Además, destacó la importancia de realizar la competencia en esta parte del año: «Nos habían propuesto otras fechas, pero peleamos bastante porque queríamos realizarlo en este momento y lo logramos. En invierno no nos gusta ver el autódromo pelado».

Luego, repasó la historia de la categoría en la ciudad: «El TC 2000 es la categoría que más ha venido a nuestro autódromo a lo largo de su historia». Y enumeró los emblemas que han corrido en el Autódromo: «Por acá pasaron grandes figuras, como Traverso, Oltra, Di Palma«.

También recordó la histórica victoria del Flaco Traverso, que en 1988 se quedó con el triunfo con la Coupe Fuego en llamas: «Han pasado varios años y todavía siguen apareciendo imágenes de este acontecimiento. Son cosas que trascendieron y que se mantienen en el tiempo».

Goyo Martínez reveló las exigencias que pide el TC 2000 para correr en la ciudad: «Es una categoría que necesita una logística muy cara. El año pasado hicimos muchísimos trabajos, este año hubo menos. Hay que trabajar bastante en el tema de seguridad».

Para cerrar, invitó al público a un fin de semana donde rugirán los motores y habrá mucha acción en pista: «Están dadas las condiciones. El autódromo es ideal para que la familia pueda ir, pueden hacer asado, pueden pasar el día tranquilamente en un circuito que está totalmente vestido de verde. Va a ser un muy buen espectáculo«.

Comenzó la venta de entradas: ¿Dónde podés comprar?

La venta de entradas para el TC 2000 ya comenzó y podés adquirir tu ticket en distintos puntos de venta. La entrada general tiene un valor de $25.000 y la entrada a boxes sale $40.000. Ambas tienen validez para los dos días de actividad.

Las anticipadas se podrán comprar hasta el viernes 30 al mediodía. Luego, estarán a la venta en puerta, pero tendrán un incremento de 10 mil pesos (general a $35.000 y boxes a $50.000).

Los puntos de venta en Roca:

AVGR (Por la tarde)

YPF de Avenida Roca y Ruta 22

YPF de Tucumán y San Juan

YPF de Alsina y San Juan

Concesionario Armorique

Rectificadora Sider

*También se pueden adquirir entradas de manera online, a través del sitio web de Pass Line.