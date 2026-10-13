El TC2000 y General Roca: una relación de más de cuatro décadas, con sucesos históricos y un regreso prometedor

El Flaco Traverso, con la Coupé Fuego en llamas, firma uno de las epopeyas más grandes de la historia del automovilismo argentino.

Se puede afirmar que el TC2000 en General Roca es uno de los grandes clásicos del automovilismo argentino. Una plaza histórica para la categoría más tecnológica del país, que a fin de mes tendrá una reedición en el Autódromo Parque Ciudad de la localidad rionegrina.

En las últimas horas, las autoridades de la divisional confirmaron la vuelta al trazado roquense para la disputa de la décima fecha de su campeonato 2026, los próximos 30 de octubre y 1 de noviembre, fin de semana que también tendrá acción en pista del Top Race V6 y la Fórmula Nacional.

Allí será de la partida el joven Valentín Yankelevich (Toyota Cross), hijo de la recordada actriz Romina Yan, que en los últimos días se volvió el centro de atención tras revelar el calvario de violencia que sufrió junto a su hermano por parte de su padre, Darío Giordano, durante su infancia.

La primera edición de la categoría en Roca ocurrió el 12 de octubre de 1983, en el por entonces diminuto trazado original de 2,012 metros de extensión. Fue un dominio abrumador del arrecifeño Rubén Luis «El Loco» Di Palma, que, con su Volkswagen 1500, se quedó con la Pole Position y la competencia final.

El TC2000 llevará a cabo en Roca la décima fecha de la temporada 2026.

Sin dudas, la competencia más emblemática en el escenario rionegrino se dio en 1988, suceso que quedó grabado a fuego en la historia del automovilismo argentino y protagonizado por, curiosamente, el piloto que más veces venció en el circuito rionegrino: nada menos que Juan María Traverso.

El 3 de abril de 1988, el Flaco de Ramallo protagonizó una de las victorias más recordadas del deporte motor nacional, cuando su Renault Fuego comenzó a incendiarse en los metros finales de competencia. Más allá de ese percance, Traverso logró cruzar la meta en el primer lugar delante de Silvio Oltra.

El Flaco repitió triunfos en las temporadas 1989, 1991, 1992 y 1993, con la marca del Rombo; en 1995 y 1997, con Peugeot, y en 1998 con Honda. El excampeón de la especialidad es el máximo ganador (8) cumplidas 33 ediciones. Mientras que la marca Ford, lidera la estadística entre los constructores con 10 éxitos.

Abril de 1988. General Roca. Juan María Traverso firmaba una de esas jornadas inolvidables para el automovilismo argentino. Obtenía la victoria en el TC2000 con su Renault Fuego… en llamas. QEPD, Flaco. https://t.co/zjH9xz2D3F — VSports Team (@VSportsTM) May 11, 2024

El circuito denominado Parque Ciudad de General Roca fue evolucionando y mutando con el paso del tiempo. El primer cambio se produjo para 1992, con la ampliación de 2,012 a 2,600 metros. En tanto que la segunda y última reforma se realizó en 2006, con los 3,625 metros, más la variante de 3,750, que se lo conoce hoy en día. Aquella primera carrera de la era moderna del circuito fue estrenada por el Top Race V6, con triunfo de Emiliano Spataro.

Tras un paréntesis de seis años desde su última visita en 2019, con victoria de Leonel Pernía, el TC2000 regresó a Roca en la pasada temporada, con triunfo de Matías Rossi con un Toyota Corolla Cross, en el comienzo de la nueva era SUV.

En esta nueva era, la especialidad, con los hermanos Levy a la cabeza y el asesoramiento de Gabriel Furlán en la parte técnica, tiene como premisa mantener las plazas históricas y más fierreras de su historia. Allí se encuentro General Roca, localidad que, como se demostró en la nota, tiene al TC2000 en el pedestal de su rica historia.