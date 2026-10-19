La última vez del TC2000 en General Roca: triunfo de Matías Rossi y 1-2 para el equipo Toyota

En lo que significó la vuelta de la categoría tras cinco años de ausencia, Matías Rossi se anotó como el último ganador del TC2000 en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, cuya reedición 2026 tendrá lugar los próximos 30 de octubre y 1 de noviembre.

Aquel 17 de agosto de 2025, por la sexta fecha del campeonato argentino, el Misil de Del Viso sellaba una contundente victoria a bordo de la SUV Corolla Cross del equipo oficial Toyota y comandaba 1-2 para la marca nipona con Emiliano Stang en el segundo puesto del podio.

Rossi había comenzado la carrera desde la tercera posición, pero con dos maniobras precisas desplazó a Diego Ciantini (Honda YPF Racing) y a Nicolas Palau (Volkswagen – Halcón Motorsport) para ubicarse en la primera plaza, lugar que mantuvo hasta el banderazo final.

Rossi celebra su cuarto triunfo en Roca tras quedarse con la competencia disputada el año pasado. Fue 1-2 de Toyota, con el segundo puesto de Emiliano Stang.

Aquel triunfo significó el primero para el piloto de 41 años desde el 15 de diciembre del 2024, tras su consagración en Concordia, y el cuarto en el circuito roquense (dos en 2016 y una en 2017). Esa estadística lo tiene como el más ganador de los volantes en actividad, aunque el piloto con más halagos es Juan María Traverso con 8 éxitos.

La edición de 2025, animada por un total de 15 máquinas, significó el regreso de la categoría más tecnológica al Valle luego de cinco años, tras la competencia desarrollada en 2019, válida por el segundo capítulo de aquel año, que tuvo como ganador al tandilense Leonel Pernía (Renault Fluence).

La presentación del TC2000 se realizó en el Casino de Roca. (Fotos: Alma Terzibachian).



Para el TC2000, la próxima competencia, compartida con el Top Race V6, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione, significará la visita N°33 al Autódromo de General Roca, de 3.625 metros de extensión, cuya primera vez tuvo lugar en la temporada 1983 con triunfo de Rubén Luis Di Palma (Volkswagen1500).

Cumplidas nueve programaciones, el mencionado Rossi es quien lidera el actual campeonato, cumplidas nueve programaciones, con un total de 159 puntos. Le siguen Franco Vivian (Chevrolet), con 117; Gabriel Ponce de León (Toyota), con 99, y Lucas Carabajal (Volkswagen), con 97 unidades.

«Roca está dentro de los autódromos más tradicionales del TC2000, forma parte de la historia grande. Hemos corrido con la categoría muchísimas veces, habiéndose disputado carreras históricas y muy especiales para el automovilismo argentino. Es una plaza que nos gusta y donde el público responde muy bien”, aseguró ayer Gabriel Furlán en diálogo con Río Negro.