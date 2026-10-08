GP de Singapur: condiciones cambiantes, alerta de calor y cronograma previo sin precedentes

La edición 2026 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, decimoséptima carrera de la temporada, será muy distinta a las anteriores competencias que se disputaron en el circuito urbano de Marina Bay desde su llegada al calendario en 2008.

Por primera vez, Singapur albergará un fin de semana sprint; es decir, con la disputa de dos competencias. Pero también será diferente por razones de programación y la variedad de horarios en que habrá actividad en pista.

La única sesión de entrenamientos libres, a desarrollarse mañana, y la carrera sprint del sábado tendrán lugar en horario vespertino, mientras que ambas sesiones de clasificación y la carrera principal del domingo se celebrarán por la noche.

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Por lo tanto, las condiciones en la FP1 no serán representativas del resto del fin de semana, aunque sí para la competencia de corta duración, que será la sexta y última de la temporada. Ello quiere decir que las condiciones de clima y de temperatura de asfalto cambiarán radicalmente de un momento a otro.

En la última edición de Marina Bay, donde la FIA volvió a emitir la alerta de calor extremo para el fin de semana, la temperatura de la pista fue sistemáticamente entre 3° y 5° más baja el viernes por la noche en comparación con el viernes por la tarde, así que pilotos y equipos llegarán a la clasificación sprint sin datos relevantes.

«Lo más importante es simplemente encontrar de inmediato un buen equilibrio con el coche en la FP1. Eso probablemente ayudará mucho para el resto de tu fin de semana,» comentó Max Verstappen, reciente ganador del GP de Bahréin.

Por su parte, el monegasco Charles Leclerc, piloto de Ferrari, anticipó las complicaciones que ello puede generar a la hora de encontrar el balance ideal de los autos.

«Tener una carrera sprint en un circuito urbano va a ser bastante duro para todos, no solo para nosotros los pilotos, sino también para todo el equipo, para configurar bien el coche, para asegurarnos de que estamos en la ventana de funcionamiento adecuada para los neumáticos, para el coche, y también para el nivel de compromiso que quieres poner cuando haces la vuelta en la [clasificación] sprint”, expresó.

Dicha circunstancia puede presentar una buena oportunidad para algunos pilotos. A propósito, el argentino Franco Colapinto, que cuadra en ese selectivo, llegó a elogiar a Fernando Alonso hoy en conferencia. «Fernando es el mejor en eso. ¿Probablemente te gustaría una quali sprint directamente?» bromeó el argentino, sentado junto al bicampeón del mundo en la rueda de prensa del jueves, antes de agregar: «¡No! ¡Ni siquiera entrenamientos!»