Un grupo de hombres armados y encapuchados mantiene secuestrados a clientes y empleados dentro de un supermercado de la cadena Éxito en la ciudad colombiana de Cartagena, tras un frustrado intento de asalto a un camión transportador de valores. La Policía local confirmó que al menos 10 personas ya fueron liberadas, mientras helicópteros y fuerzas especiales rodean el establecimiento en un operativo de alto riesgo.

El episodio comenzó cerca de las 8:40 (hora local) de este martes 24 de noviembre en el local Éxito Contadora, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, en el sector de La Castellana. Tras recibir el alerta por el presunto robo, la Policía de Cartagena desplegó patrullas y unidades tácticas en el perímetro, lo que también obligó a alterar las operaciones aéreas en la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares en la capital del departamento de Bolívar, el frustrado ataque al vehículo de caudales derivó en la retención de 21 personas en el interior del comercio. La modalidad del hecho generó comparaciones inmediatas con al menos cuatro antecedentes similares registrados previamente en la ciudad de Cali.

El presidente de Colombia encabeza el comité de crisis

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Defensa de Colombia informó que el presidente Abelardo de la Espriella se trasladó hasta la zona para liderar personalmente el Puesto de Mando Unificado (PMU) y supervisar las tareas de rescate. Según consignó la emisora Blu Radio, el mandatario arribó al perímetro donde permanecen los rehenes para seguir de cerca el despliegue de seguridad.

Desde la cartera de Defensa aseguraron que buscan dar una respuesta inmediata al conflicto y remarcaron: “Cada acción está orientada a proteger la vida de quienes permanecen secuestrados, garantizar el control de la situación y lograr su pronta y segura liberación”.

En la misma línea, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, utilizó su cuenta oficial en la red social X para confirmar el despliegue total de las fuerzas de seguridad: “Desde el Puesto de Mando Unificado, junto al presidente @ABDELAESPRIELLA, estamos al frente de la operación para atender la situación de rehenes en Cartagena. Toda la capacidad de la Fuerza Pública está desplegada y articulada. Nuestra prioridad es proteger la vida de los secuestrados y lograr su liberación sanos y salvos. No escatimaremos esfuerzos para conseguirlo”.