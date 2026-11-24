Tras la crisis institucional en Paraguay desatada por la quiebra de Ueno Bank —que derivó en la destitución y posterior detención de Santiago Peña—, el presidente Javier Milei viajará este jueves a Asunción para reunirse con el flamante mandatario paraguayo, Pedro Alliana. Con esta visita relámpago, la Casa Rosada busca ratificar la continuidad del vínculo bilateral y expresar su respaldo a la nueva administración en medio de la transición política.

Según precisaron fuentes oficiales a Infobae, el jefe de Estado partirá este miércoles por la noche rumbo a la capital paraguaya acompañado por el canciller Pablo Quirno. La estadía en territorio vecino durará apenas unas horas antes de emprender el regreso a Buenos Aires.

Si bien ambas cancillerías terminaban de ajustar el cronograma definitivo, el eje central del viaje será la audiencia oficial con Alliana, quien asumió la presidencia tras la precipitada salida de su antecesor. El encuentro dará continuidad al contacto telefónico que Milei y el referente del Partido Colorado mantuvieron el pasado 13 de noviembre, pocos días después del recambio gubernamental.

Agenda económica, energía y seguridad en la frontera

Además de la cumbre política, la comitiva argentina participará de una actividad con representantes del sector privado, con el objetivo de priorizar el intercambio comercial, el flujo de inversiones y la cooperación económica entre ambos países.

De acuerdo con lo que trascendió respecto al temario oficial, los principales asuntos que abordarán ambos gobiernos incluyen: