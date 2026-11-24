En una última semana de sesiones ordinarias al rojo vivo, La Libertad Avanza buscará aprobar el Presupuesto y la nueva Carta Orgánica del Banco Central el jueves en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado va por la reforma electoral para suspender las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). La intensa actividad se completará con el primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, este miércoles.

En Diputados, Martín Menem convocó a sesión para el jueves al mediodía, con el Presupuesto y la reforma del Banco Central como ejes centrales. La “ley de leyes” se transformó en un objetivo crucial para el Gobierno en el contexto de suba del riesgo país y del dólar. El oficialismo busca apoyo de la oposición dialoguista para aprobar la norma y enviar una señal de gobernabilidad a los mercados.

Las miradas están puestas en Provincias Unidas, el bloque integrado por el cordobesismo que presentó un dictamen propio del Presupuesto y boicoteó la última sesión por el Banco Central y la Ley Malvinas. La bancada reclama que se destrabe la nueva Ley de Biocombustibles y que le den el lugar que según ellos les corresponde en el Consejo de la Magistratura por la tercera minoría, al que también aspira el PRO.

En el oficialismo presionan a PU con que si no se aprueba el Presupuesto, no estarán los fondos para discapacidad y entonces la ley que acaba de sancionarse no tendría el financiamiento garantizado. “Que bajen y que después voten lo que quieran, pero que no jueguen con el quórum. Si no, se puede volver un boomerang”, advierten los libertarios.

En cuanto al Banco Central, la Cámara baja se encamina a aceptar los cambios introducidos por el Senado, que tienen que ver con la gobernanza. La futura ley le prohíbe a la entidad financiar al Tesoro de manera directa e indirecta y le devuelve la misión única de preservar el valor de la moneda.

Informe de Santilli

El Senado recibirá este miércoles a las 15 a Santilli, quien con varios meses de atraso concurrirá a brindar el informe de gestión que manda la Constitución Nacional. Este martes, el jefe de Gabinete presentó un voluminoso documento de 2.202 páginas que contiene respuestas a 1.287 preguntas formuladas por los senadores. Muchas, con evasivas.

Uno de los temas consultados fue el del financiamiento universitario. Santilli reiteró la posición del Gobierno respecto de que la ley sancionada por el Congreso era inaplicable porque no contenía fuente de financiamiento. Detalló los créditos devengados al 28 de octubre de 2026 y sostuvo que el Presupuesto 2027 garantizará el “normal funcionamiento” de las casas de altos estudios.

Por otra parte, hubo consultas por la obra pública en provincias. Se contestó que Vialidad Nacional, entre 2023-2026, puso en funcionamiento proyectos de rehabilitación y mantenimiento de 2881,13 kilómetros de caminos; repavimentación en 185,64 kilómetros; y autopista y duplicación de calzada en 439,82 kilómetros. También se indicó que se completó el proceso de concesión de más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional.

Asimismo, hubo preguntas sobre la fuga del excandidato presidencial brasilero Flávio Bolsonaro. Se informó que Migraciones intervino en los controles de ingreso y egreso; que ambos movimientos se realizaron por pasos fronterizos habilitados; que los movimientos quedaron debidamente registrados; y que se presentó la documentación legal requerida.

Las preguntas solicitaban identificar quién ordenó la custodia policial, si Santiago Caputo estuvo en Iguazú y si participó del operativo. Pero las respuestas oficiales no identifican a la autoridad que habría dispuesto la custodia ni confirman o desmienten la participación del asesor presidencial.

Reforma electoral

Al día siguiente, el jueves, el pleno del Senado volverá a reunirse para tratar la reforma electoral y la ley de prevención de la ludopatía. El primer proyecto tiene como objetivo principal suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), una instancia que el Gobierno considera un obstáculo para la reelección del presidente Javier Milei.

El oficialismo necesita alcanzar 37 votos para aprobar el proyecto tanto en general como en su articulado. Como contó este medio, el “poroteo” arroja unos 39 votos a favor, si se mantiene el apoyo del PRO, la UCR completa, Provincias Unidas (contempla a la peronista cordobesa Alejandra Vigo) y monobloques provinciales de Salta, Chubut y Neuquén.

Además de suspender las PASO, la iniciativa incluye la Ficha Limpia contra candidatos condenados por corrupción, el agregado del casillero de “lista completa” en la Boleta Única de Papel, la flexibilización de la veda electoral y la reducción a la mitad de los espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación.

También se acota el debate presidencial a la segunda vuelta electoral, se suspende la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, se permite a las provincias adherir a la BUP cuando elijan cargos locales en simultaneidad con la Nación, y se habilita la afiliación digital a partidos políticos.

Extraordinarias en diciembre

En la reunión de Mesa Política que tuvo lugar este martes en Casa Rosada, la plana mayor del Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias en el mes de diciembre (no mencionó enero ni febrero), y adelantó que el tema central será la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, más conocida como Ley Malvinas. Ese proyecto no pudo ser tratado la semana pasada por la falta de quórum y tampoco entró en la sesión de este jueves.