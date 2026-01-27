Guillermo y Tévez no se saludaron y Vélez dio vuelta el partido ante Talleres

Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tévez mantienen una relación distante desde la salida del Apache al fútbol chino, a fines de 2016. En aquel momento, el delantero no le comunicó su decisión al entrenador y el vínculo se quebró. De hecho, cuando Tévez regresó a Boca en 2018, los Mellizos casi no lo tuvieron en cuenta.

Este martes, por la segunda fecha del Torneo Apertura, Vélez y Talleres se enfrentaron en el Estadio José Amalfitani, en un cruce que tuvo el condimento especial del reencuentro entre Schelotto y Tévez, hoy entrenadores del Fortín y la T, respectivamente.

El conjunto cordobés se puso en ventaja a los 27 minutos del primer tiempo, con un gol de cabeza de Augusto Schott, tras un córner ejecutado por Giovanni Baroni, el juvenil de tan solo 17 años que venía de dar una asistencia en su debut, en la victoria ante Newell’s del sábado pasado.

A los 7 minutos del complemento, Manuel Lanzini igualó el partido con un tiro libre desde larga distancia. El arquero Guido Herrera creyó que el ex River iba a enviar el centro al área, pero el remate directo lo sorprendió y terminó en el 1 a 1.

¡GRAN ABRAZO CON EL BANCO Y MAHER CARRIZO LE PUSO LA CORONA! Manu Lanzini se animó a pegarle directo de tiro libre y marcó el 1-1 de Vélez vs. Talleres.



Cuando el encuentro se encaminaba al empate, Guillermo Barros Schelotto acertó con los cambios. A los 35 minutos reemplazó a Jano Gordon por Joaquín García, que no jugaba desde hacía un año por una fractura en el tobillo, y en la primera pelota que tocó convirtió el 2 a 1 definitivo para Vélez.

Sobre el cierre, Yael Falcón Pérez sancionó un penal por mano a favor del Fortín, pero la decisión fue anulada a instancias del VAR. En una de las últimas jugadas, Valentín Dávila, de 19 años, marcó de cabeza para Talleres tras un centro de Luis Angulo, aunque el tanto fue invalidado por posición adelantada, correctamente señalada por el asistente.

El partido terminó 2 a 1 a favor de Vélez, y el Mellizo se quedó con el duelo personal ante el Apache, en una noche en la que no hubo saludo entre ambos, dejando en claro que las diferencias entre los dos siguen intactas.