AFA: rechazaron el pedido de Guillermo Tofoni para ser querellante en la causa que investiga la mansión de Pilar

Rechazaron el pedido de Guillermo Tofoni para ser querellante en la causa que investiga la mansión de Pilar.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 rechazó el pedido del empresario Guillermo Tofoni para constituirse como querellante en la causa que investiga la compra de una mansión en Pilar vinculada a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La Justicia también desestimó la designación de sus peritos de parte.

La jueza Verónica Straccia consideró que Tofoni no acreditó su condición de particular ofendido en el expediente ni demostró la existencia de un perjuicio concreto y directo derivado de los hechos que son investigados.

La causa analiza la adquisición de un inmueble en Pilar a través de la sociedad Real Central SRL, cuyos titulares son Luciano Pantano y Ana Conte. Con el avance de la investigación se incorporaron otras actuaciones, entre ellas una denuncia presentada por el propio Tofoni contra Érica Gillette, Javier Faroni y otras personas.

En esa presentación, el empresario acusó a integrantes de la AFA y a la empresa TourProdEnter de presuntas maniobras vinculadas con el manejo de fondos provenientes de partidos y contratos de la Selección argentina.

Este no es el primer rechazo que recibe Tofoni en su intento de intervenir como querellante. El 8 de julio, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 había declarado inadmisible el pedido de World Eleven, la empresa que preside, para constituirse como querellante en otra causa.

La investigación sobre TourProdEnter

En paralelo, avanza en Estados Unidos y Argentina una investigación sobre la presunta operatoria financiera de TourProdEnter, empresa vinculada al empresario Javier Faroni y registrada a nombre de su esposa, Érica Gillette.

Mientras el FBI y fiscales federales estadounidenses analizan movimientos de dinero que pasaron por el sistema bancario de ese país, la Justicia argentina abrió expedientes para determinar el destino de fondos relacionados con la AFA y la firma.

El expediente volvió a cobrar impulso luego de que se conociera la citación a dirigentes de la AFA por parte de la Corte de Florida, en Estados Unidos.

El requerimiento de la Justicia estadounidense incluye la presentación de grabaciones de comunicaciones entre TourProdEnter y los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, además del empresario Javier Faroni y Diego Lucero. Este último figura como empleado de Servicios Lindor SRL, anteriormente denominada Netcargo SRL, una sociedad registrada a nombre de Javier Paz y Orlando Martín López, dos personas que aparecen vinculadas a distintas empresas relacionadas con el tesorero de la AFA.

La investigación de los fiscales federales y el FBI pone bajo análisis movimientos financieros vinculados con la AFA y empresarios relacionados con la entidad.

Hasta el momento, no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigación.

Con información de TN.