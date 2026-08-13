Masters 1000: Mariano Navone y Thiago Tirante, los dos argentinos victoriosos en Cincinnati

El bonaerense Mariano Navone y el platense Thiago Tirante fueron los dos argentinos que atravesaron con éxito hoy el debut en el Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos), otro de los torneos de la gira norteamericana previa al US Open.

Navone, 44° del ranking mundial, tuvo un sólido desempeño y derrotó con autoridad, aunque con algo de sufrimiento sobre el final, al belga Raphael Collignon, 38° del escalafón ATP, con parciales de 6-3 y 7-6 (3), en más de una hora y cincuenta minutos de partido.

El de 9 de Julio, que logró cerrar a tiempo el partido (tuvo match point estando 5-3, pero el belga la estiró al tiebreak), cruzará en la segunda ronda con otro tenista belga, Alexander Blockx, 32° del planeta, buscando igualar su mejor resultado en un evento de esta categoría.

Three sets, three tiebreaks, three hours! 💪



Tirante defeats Choinski 7-6 6-7 7-6 to earn the right to face Djokovic in Round 2 at #CincyTennis pic.twitter.com/GZxq6xWVzA — Tennis TV (@TennisTV) August 13, 2026

El que realmente no la tuvo fácil previamente fue el platense Tirante, luego de su gran semana previa alcanzando los octavos de final en Montreal, debiendo trabajar duramente sacar pasaje a la segunda rueda en Cincinnati.

Thiago, 65° en el ranking ATP, derrotó por 7-6 (9), 6-7 (7) y 7-6 (4) al jugador británico Jan Choinski, 77° del mundo, en casi tres horas de partido, y después de remontar en dos ocasiones una desventaja muy desfavorable en el marcador.

En el segundo set llegó a estar 2-4 y con el británico al saque. Pero el argentino remontó, teniendo incluso match point en el tiebreak. Lamentablemente, una doble falta le dio el set a Choinski y estiró la definición a la siguiente manga.

En el último tiebreak del encuentro, Tirante se repuso de un 1-4 y pudo gritar victoria en un por demás sufrido debut. El premio en segunda rueda, nada menos que el serbio Novak Djokovic, 5° mundo, máximo ganador de Grand Slams y uno de los principales favoritos al título.

DERROTAS EN EL DEBUT DE #CINCINNATI. ❌



🇦🇷 Burruchaga no pudo ante Struff y cayó por 6-7 (4), 6-2 y 3-6.

Por su parte, 🇦🇷 Ugo Carabelli perdió ante Kecmanovic por doble 6-3. pic.twitter.com/NYoJ8iY2nm — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 13, 2026

La otra cara de la moneda de la jornada fueron las caídas de Camilo Ugo Carabelli, Román Andrés Burruchaga y Nadia Podoroska.

El bonaerense Carabelli cayó ante el serbio Miomir Kecmanovic (3-6 y 3-6), el porteño Burrachaga ante el alemán Jan Lennard Struff (6-7, 6-2 y 3-6), mientras que la rosarina Podoroska, proveniente de la clasificación, quedó en el camino tras perder con la colombiana Emiliana Arango (6-4, 5-7 y 3-6).

Mañana, en tanto, será el turno de debut para Sebastián Báez (48°), Juan Manuel Cerúndolo (52°) y Marco Trungelliti (91°). El primero tendrá un duro debut ante el búlgaro Dimitrov; el menor de los hermanos se enfrentará al estonio Mark Lajal, y el santiagueño, proveniente de la qualy, chocará con el serbio Hamad Medjedovic.