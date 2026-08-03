¿Guiño para Franco Colapinto? Las declaraciones de Briatore sobre las prioridades de Alpine

El receso de verano es el momento para tomar las grandes decisiones. ¿Llegará el anuncio de Alpine?

En pleno receso veraniego, y a la espera de los anuncios pertinentes, Flavio Briatore, líder de la escudería Alpine de Fórmula 1, dio declaraciones al sitio especializado The Race y dio indicios sobre el futuro del argentino Franco Colapinto.

El italiano, que días atrás hizo un balance de la primera mitad de temporada cumplidas las primeras once competencias, reconoció que la escuadra francesa tiene una prioridad bien clara antes de pensar en un cambio de pilotos: el rendimiento del auto.

“Hay que incorporar al piloto al equipo en el momento en que creas que ese piloto te va a aportar esa gran diferencia de dos o tres décimas. En este momento, tenemos que construir el equipo. Tenemos que fomentar la confianza entre los ingenieros, tenemos que crear complicidad entre todos», comenzó diciendo.

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Y agregó: «No te olvides que llegamos a este equipo y tenía 1.200, 1.300 personas. Ahora hemos bajado a 900 personas. Hoy mi prioridad es construir un equipo de carreras. Esa es la prioridad”.

Cuando le preguntaron si en esta tercera etapa en Enstone necesitaba otro Michael Schumacher o Fernando Alonso, como fue en el pasado con Benetton y Renault, para moldear un equipo exitoso, fue claro sobre el objetivo: “En este momento, el piloto no es realmente nuestra prioridad”.

Luego, Briatore habló concretamente de los dos volantes del equipo, destacando que el francés Pierre Gasly, según su criterio, es uno de los mejores pilotos de la actual parrilla de Fórmula 1.

“Creo que si hablamos de los mejores seis pilotos, creo que Pierre está entre los seis mejores. Sólo necesitamos un coche mejor, más confianza aquí en la fábrica y eso es lo que tenemos que hacer ahora”.

"Briatore":

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Aunque también hubo elogios para Colapinto. El argentino marcó puntos en seis ocasiones este año, concluyendo por delante del piloto galo en varias oportunidades.

“Claro, en el momento en que necesitas a los grandes, las dos décimas (de un piloto estrella) marcan la diferencia, pero ¿por qué no Pierre? ¿Por qué no el piloto que ya tenemos? En cierto modo, lo mismo ocurre con Franco: es muy joven. Es su primera experiencia, su primer año en la Fórmula 1. Y del año pasado a este año, está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro, pero de momento, la verdad, el piloto no es mi prioridad“, cerró.