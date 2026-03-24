Gustavo Álvarez fue presentado como nuevo DT de San Lorenzo: «El hincha se debe sentir identificado con el equipo»

Esta mañana, Gustavo Álvarez fue presentado como nuevo director técnico de San Lorenzo de Almagro. En la conferencia de prensa, el flamante DT dejó sus primeras impresiones al llevar al Cuervo.

«Me encontré con un plantel con muchas ganas de salir adelante, un plantel joven, ágil, dinámico, con ganas de hacer cosas importantes», sentenció. El ex entrenador de Universidad de Chile dirigió su primera práctica este lunes.

Luego, remarcó cuál es el principal objetivo en su llegada al equipo azulgrana: «A partir de mañana el hincha se debe sentir identificado con la forma de jugar del equipo. Y que esa forma nos acerque al triunfo. Este equipo va a ser protagonista».

Álvarez no esquivo la presión y fue claro: «Vamos a tener un gran anhelo que será ganar siempre el próximo partido. No hay proceso más ambicioso«.

Álvarez dirigió su primer entrenamiento este lunes.

Además, explicó que los resultados deben llegar rápido: «Tenemos que saber que cada peldaño tiene que ser un triunfo, no hay tiempo en el fútbol. Desde el primer día de trabajo se tiene que notar el sello: la idea de juego, el parado táctico, un buen planteo estratégico según el rival y la forma de jugar, es decir lo que transmite el equipo».

También remarcó la responsabilidad de estar al frente de San Lorenzo: «Cuando uno representa a un club tan grande tiene que buscar el éxito permanentemente, hasta en los entrenamientos. No vamos a especular con las competencias». El club azulgrana debe levantar cabeza en el Apertura (10° en la zona A) y participará en la Copa Sudamericana.

Por último, hizo un análisis de su llegada al club: «Me toma en un muy buen momento de mi carrera, con la madurez y la capacidad necesaria para afrontar semejante desafío».

El primer desafío para Álvarez llegará rápido: este miércoles, el Ciclón visitará a Deportivo Riestra desde las 19 horas por la 12° fecha del Apertura. Luego, tendrá el parón de selecciones donde aprovechará para tener contacto con los futbolistas y prepararse para una seguidilla de partidos en la doble competencia.