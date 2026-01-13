SUSCRIBITE Diario papel
Gustavo Costas y otro palito para River: «Nos quería sacar a todo el plantel»

El entrenador de Racing está muy contento con la pretemporada que está haciendo su equipo, que ya cuenta con 2 refuerzos, y volvió a apuntar contra el Millonario.

Matko Miljevic llegó el lunes a la noche a Asunción y ya se entrena bajo las órdenes de Gustavo Costas.

Racing se encuentra en Asunción realizando la parte más exigente de la preparación física, donde además disputará amistosos informales a puertas cerradas. Ya cuenta con dos refuerzos y Gustavo Costas anticipó que quiere sumar uno más.

Matko Miljevic, proveniente de Huracán, y Valentín Carboni, cedido por el Inter de Milán, ya están en la capital paraguaya entrenándose junto a sus nuevos compañeros. “Necesitábamos a estos dos chicos y ya los tenemos”, comentó Costas en diálogo con TyC Sports. Además, valoró las ganas que tenían de llegar al club de Avellaneda: “Antes era difícil que los jugadores quisieran venir. Hoy llamás y quieren venir todos”.

Por otra parte, consultado por los rumores de mercado que hablaban de posibles salidas, el entrenador se mostró tranquilo, aunque le tiró un palito al Millonario: “A mí no me dijeron nada, pero viste cómo es esto: aparecen cosas por todos lados. Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel”.

Sin embargo, calificó ese interés como una señal positiva: “Que River o clubes grandes vengan a buscar a tus jugadores es muy bueno. Es porque estamos en un momento muy bueno”.

Un lateral derecho, la pieza que le falta

Además, fiel a su estilo, el entrenador no se guardó nada y pidió por un refuerzo más para reemplazar al roquense Facundo Mura, que ya es jugador de Inter Miami: “Vamos a buscar un lateral derecho porque se nos fue Mura. No tenemos un lateral en reserva que esté a la altura de poder competir por todo”.

Incluso se animó a dar un nombre: “Nos gusta Martín Ortega, lo estamos analizando. Quiero un lateral derecho y tenemos poco para gastar”. Ortega quedó libre de Tigre y es una posibilidad firme. Por su parte, la dirigencia pretende vender algún jugador antes de incorporar, pero al encontrarse sin club, su nombre gana cada vez más fuerza.


