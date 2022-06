Handball: Lucas Gregori, el roquense campeón con River que juega una Banda

El pasado fin de semana, River Plate se coronó campeón de la Liga de Honor Masculina de Handball, la máxima categoría de la disciplina en el país que organizada por la Federación Metropolitana de Blonmano, y la región tuvo a su representante.

Se trata del roquense Lucas Gregori, que luego de una gran y extensa carrera, tanto a nivel nacional como internacional, fue una parte importante del elenco que se consagró con la Banda.

La última vez que el Millonario había logrado quedarse con el Metropolitano fue en 2012. Diez años después, uno de los clubes con más títulos en la historia de la competencia volvió a subir a lo más alto del podio para conquistar su 16° trofeo.

Gregori, que hizo formativas en River y luego tuvo tres pasos por el balonmano de Italia, remarcó la importancia de la consagración. “Para mí es todo. Básicamente por el tiempo que le dedicamos, son 20 horas semanales que le dedico al club, a veces es como tener un laburo part-time. No termino de caer de lo que logramos. Cuando escuchamos que perdió Dorrego fue increíble y puro llanto”.

El pasado sábado por la noche, River venció al club San Fernando 29 a 20, resultado que junto con la derrota de Dorrego ante Quilmes, partido que se disputó ese mismo día, les permitió asegurarse el título tres fechas antes que finalice el torneo.

Con respecto a la campaña del Millonario a lo largo del certamen, el pivote explicó: “Arrancamos un poco complicados ganando por poco y después vinieron tres partidos por la tele (televisados por DeporTV) que los ganamos muy bien y a partir de ahí agarramos viaje al título”.

El roquense, que tuvo un paso por las selecciones nacionales formativas tanto en la Sub-18 como Sub-21 (donde disputó un Panamericano y el Mundial de 2011), combinó su vida como deportista semi-profesional con la carrera de psicología, de la cuál se recibió y hoy se reparte los días entre entrenamientos y el consultorio.

Al ser un deporte que en nuestro país todavía es amateur, los atletas deben rebuscársela para lograr el sueño de convertirse en profesional. Aunque muchos abandonan en el camino, pero no fue el caso de Lucas. “Tuve suerte de que me quieren en el club y quedaron buenos recuerdos de mi paso por inferiores y te dan ganas de estar todo el día, pero cuando los resultados no acompañan todo el mundo se replantea el hecho de seguir, a veces es difícil cuando no es redituable”, comentó.

Luego de más de 15 años de carrera en el handball, con tres pasos por Italia donde jugó en la Primera División y en el ascenso, Gregori también se tomó un rato para analizar las dificultades diarias de practicar un deporte que no es tan popular.

“La gran diferencia es que te pagan para hacer algo y solo pones la cabeza en eso, y eso acá (en Argentina) pasa a un segundo plano porque hay que hacer un montón de sacrificios. Los entrenamientos son siempre tarde, salimos a las 23 todos los días y cuando las cosas no se dan uno se replantea si está para seguir por algo que no es rentable económicamente”, detalló.

Dueño de una excelente trayectoria, Lucas Gregori se dio el lujo de ser uno de los referentes del plantel Millonario que le devolvió la gloria a la disciplina del club luego de 14 años para festejar un campeonato que será inolvidable.