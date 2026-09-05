Julián Álvarez reapareció y Cuti Romero debutó en la dura derrota de Atlético de Madrid

La Araña volvió a jugar en Atlético de Madrid y Cuti Romero debutó en la goleada sufrida ante Athletic Bilbao.

Atlético de Madrid perdió 3-0 en su visita a San Mamés ante Athletic Club de Bilbao, por la cuarta fecha de La Liga de España.

Julián Álvarez ingresó en el complemento y reapareció tras los silbidos de sus hinchas y Cuti Romero hizo su debut oficial en el equipo de Diego Simeone.

El debut de Cuti Romero y el ingreso de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

El Cholo metió a su hijo Giuliano como titular y tiró a la cancha a sus compatriotas con el marcador 0-2 en la segunda mitad del encuentro. Juan Musso se quedó en el banco de suplentes de la visita, que cosechó su primera derrota en el certamen.

Nico Williams, Oihan Sancet y Robert Navarro convirtieron los goles de Athletic Club de Bilbao, que sumó su segunda victoria consecutiva.

¡ADENTRO LA ARAÑA Y DEBUT DEL CUTI! Con un 0-2 ante Athletic Club, Julián Álvarez y Cristian Romero ingresaron en el Atlético de Madrid en el duelo por la fecha 4 de #LaLigaxESPN



*️⃣ El delantero no había sido parte del último encuentro de los colchoneros, mientras que el… pic.twitter.com/EAaOqGCm1O — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026

En apenas dos minutos, a Atlético de Madrid se le había ido el partido de las manos. El Cholo recién mandó a la cancha a Julián y al Cuti Romero, en su estreno absoluto, cuando ya se jugaban 14′ del segundo tiempo, pero no llegaron a incidir en el juego.

El delantero colchonero tuvo una buena situación, pero su zurdazo fue rechazado por Unai Simón, el arquero titular de la España campeona del mundo.

Para colmo de males para el Colchonero, ya con el tiempo cumplido Oihan Sancet marcó el tercero y decretó un 3-0 que fue un castigo muy grande para el Aleti.

El resumen de la derrota de Atlético Madrid ante Bilbao