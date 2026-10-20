¿Hay descorche?: Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de la Fórmula 1 en Austin

El italiano le sacó 102 puntos de ventaja a Russell y puede asegurar el título el fin de semana. (AP)

La Fórmula 1 se alista para el Gran Premio de los Estados Unidos y Kimi Antonelli tiene chances matemáticas de ser campeón. Si se combinan algunos resultados, el italiano puede anticipar su consagración y cerrar una temporada fantastica. El piloto de 20 años llega con 340 puntos y una diferencia de 102 sobre su compañero George Russell que tiene 238. Además, le sacó 111 unidades de distancia a Lewis Hamilton (229).

Para que Andrea Kimi Antonelli se consagre campeón mundial en Estados Unidos, la ecuación matemática es estricta y lo obliga, en primer lugar, a ganar la carrera. Debido a la ventaja que sostiene en el campeonato, una victoria del italiano solo le otorgará el título de forma anticipada si se combinan malos resultados de sus escoltas inmediatos.

Antonelli fue el mejor desde el arranque de la temporada y el 1 está a la vuelta de la esquina. (AP)

Específicamente, necesita que Russell finalice en la novena posición o peor y que Lewis Hamilton no supere el quinto puesto, logrando así estirar la diferencia por encima de los 125 puntos que quedarán en juego.

Cualquier otro resultado en la pista de Austin pospondrá automáticamente la definición del título para la siguiente fecha en el GP de México. Si Antonelli cruza la meta en segundo lugar o peor, o si ganando la competencia Russell termina octavo o mejor o Hamilton alcanza el cuarto puesto, la brecha matemática no será suficiente. En esos escenarios, la lucha por el campeonato continuará abierta con cinco carreras restantes en el calendario de la Fórmula 1.

A los 20 años, Kimi está en las puertas de la gloria. Si gana la carrera, puede ser campeón. (AP)

Resultados que deben combinarse para que haya campeón

Antonelli debe ganar la carrera (1º lugar). Suma 25 puntos y quedaría con 365

George Russell debe terminar 9º o peor. Suma 2 unidades y quedaría con 240

Lewis Hamilton debe terminar 5º o peor. Suma 10 puntos y finalizaría con 239

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