A qué se dedica Jakob von Plessen en Neuquén: el negocio de cabalgatas que creó tras sus años de safaris en África

Jakob von Plessen encontró en la Patagonia mucho más que un lugar para vivir. El empresario, conocido por su relación con Zaira Nara, convirtió su pasión por los caballos en un emprendimiento turístico que propone recorrer algunos de los paisajes más imponentes de San Martín de los Andes, en Neuquén. Allí organiza expediciones que combinan aventura, naturaleza y una particular propuesta de alojamiento en plena montaña.

Según detalla Black Saddle, la empresa internacional que comercializa sus travesías, el proyecto se llama Jakotango Riding Safaris y ofrece experiencias de ocho días y siete noches por la cordillera. Los visitantes recorren valles, bosques, ríos y senderos de altura, acompañados por guías y gauchos experimentados.

Cómo es el lugar donde Jakob von Plessen organiza sus cabalgatas en Neuquén

Uno de los aspectos más llamativos del emprendimiento es su ubicación. El campamento principal se encuentra en un valle rodeado de montañas, en un entorno natural al que los visitantes llegan después de una travesía que comienza en el lago Falkner.

Desde el aeropuerto de San Martín de los Andes, los turistas son trasladados hasta la costa del lago, donde una embarcación los lleva al punto de encuentro con los caballos y los guías.

A partir de allí comienza la experiencia ecuestre.

El alojamiento combina la estética de los safaris africanos con el paisaje patagónico. Las carpas de lujo cuentan con pisos de madera, baño privado, ducha con agua caliente y chimenea, mientras que un quincho construido con troncos funciona como comedor, sala de estar y bar.

El campamento utiliza energía solar y dispone de iluminación, conexión WiFi y espacios para descansar después de las cabalgatas.

La propuesta gastronómica también forma parte de la experiencia: asados argentinos, comidas de tres pasos y vinos acompañan las jornadas en la montaña.

De Kenia a San Martín de los Andes: la historia de Jakob von Plessen

La relación de Jakob con los caballos comenzó mucho antes de que su nombre se hiciera conocido por su historia con Zaira Nara.

Nació en Austria y llegó a la Argentina durante su infancia. Creció vinculado con el campo, el polo y las tradiciones gauchas, especialmente durante las vacaciones familiares en la Patagonia.

A los 19 años comenzó a trabajar como guía de safaris ecuestres en Masái Mara, Kenia, junto al reconocido especialista Tristan Voorspuy.

Pasó alrededor de 15 años vinculado con esa actividad en África, hasta que en 2015 decidió regresar a la Argentina y desarrollar su propio proyecto turístico en la cordillera neuquina.

Así nació Jakotango, una propuesta que recupera la experiencia de los safaris a caballo, pero adaptada a los paisajes de la Patagonia.

Cabalgatas por la cordillera: cómo es la experiencia que ofrece Jakob von Plessen

Las expediciones no son paseos convencionales. Los participantes deben tener experiencia montando, ya que las jornadas pueden extenderse entre dos y ocho horas y atraviesan terrenos de montaña.

Uno de los recorridos más destacados es el Paso de las Lágrimas, un sendero de altura que ofrece vistas panorámicas de la cordillera y exige atravesar sectores angostos.

También se realizan travesías por el valle de Filo Hua Hum, cruces de ríos y recorridos por bosques de caña colihue.

Durante algunas noches, los viajeros abandonan las comodidades del campamento principal para dormir en carpas sencillas, en sectores alejados de la montaña.

Los grupos son reducidos, de entre ocho y diez personas, y la temporada se desarrolla principalmente entre noviembre y febrero.

Cuánto cuesta vivir la experiencia de Jakob von Plessen en la Patagonia

El emprendimiento está orientado a un público internacional que busca turismo ecuestre de alta gama.

De acuerdo con las tarifas publicadas por Black Saddle, la expedición de ocho días cuesta 7.175 dólares por persona para la temporada 2026/2027, en alojamiento compartido.

El precio incluye las cabalgatas, los guías, las comidas, las bebidas, el alojamiento y los traslados terrestres previstos por la organización. No contempla los pasajes aéreos ni el seguro de viaje obligatorio.

Para la temporada 2027/2028, el operador publica una tarifa de 9.275 dólares por persona.

Además de organizar las travesías, Von Plessen se dedica a la cría de caballos y trabaja con animales criollos y cruzas adaptadas a las exigencias del terreno cordillerano.

Lejos de las cámaras y de las noticias sobre su vida sentimental, Jakob von Plessen desarrolló en Neuquén un emprendimiento que combina su experiencia en África con las tradiciones del campo argentino.

Su proyecto tiene como escenario uno de los grandes atractivos de la Patagonia: los paisajes naturales que rodean San Martín de los Andes, donde los caballos, las montañas y la vida al aire libre forman parte de una misma experiencia.