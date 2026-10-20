Alerta amarilla por lluvias en Cipolletti: las recomendaciones del municipio y el monitoreo de los barrios cercanos al río Neuquén

El Municipio de Cipolletti reforzó la limpieza de desagües en Cipolletti ante el pronóstico de lluvias y monitorea la crecida del río Neuquén.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para la tarde y noche de este martes 20 de octubre, que alcanza a distintas localidades de Río Negro. Ante el pronóstico de precipitaciones intensas, el Municipio de Cipolletti reforzó las tareas preventivas y pidió a los vecinos tomar precauciones para evitar anegamientos.

El comunicado del municipio anticipa tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos y ocasional caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 35 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

A este escenario se suma la preocupación por la crecida del río Neuquén. En los barrios ribereños de Cipolletti, como Costa Norte, Costa Sur y Labraña, los vecinos advirtieron sobre el aumento del nivel del agua, que comenzó a alcanzar patios de viviendas y sectores de calles.

Según los testimonios de residentes de la zona, la correntada ganó intensidad en los últimos días y algunas áreas bajas quedaron anegadas. Frente a esta situación, el Municipio explicaron que mantienen un monitoreo a través de Protección Civil para seguir la evolución del río y evaluar posibles intervenciones.

Alerta amarilla por lluvias: recomendaciones y teléfonos

Desde Protección Civil recomendaron retirar del exterior de las viviendas los objetos que puedan ser arrastrados por el agua o el viento y desenchufar los artefactos eléctricos que puedan quedar expuestos a filtraciones o acumulaciones de agua.

También aconsejaron revisar el estado de los techos, las canaletas, las bajadas de agua y los desagües cercanos. Para quienes circulen en bicicleta o motocicleta, pidieron extremar las precauciones al doblar en esquinas y curvas, donde la adherencia al pavimento puede disminuir.

Otra de las recomendaciones es estacionar los vehículos a una distancia adecuada de los cordones cuneta para no obstaculizar la circulación del agua.

Ante cualquier situación que requiera asistencia en Cipolletti, los vecinos pueden comunicarse con la Central de Emergencias al 109, disponible las 24 horas, o al 147.

La alerta alcanza a Allen, Campo Grande, Catriel, Cervantes, Chichinales, Cinco Saltos, Cipolletti, Contralmirante Cordero, Fernández Oro, General Roca, Ingeniero Huergo, Mainqué y Villa Regina, entre otras localidades del Alto Valle, la Región Sur y la zona atlántica de Río Negro.

Lluvias en Cipolletti: qué tareas realiza el Municipio

En paralelo con el seguimiento de los sectores ribereños, las cuadrillas municipales llevan adelante trabajos de limpieza y mantenimiento para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia y mejorar la circulación.

Durante el transcurso del día, las tareas de mantenimiento vial se concentran en Isla Jordán, María Elvira y Rimmele. Además, un camión destinado a extraer agua acumulada trabajará en el barrio Martín Fierro, mientras que otros equipos realizarán la limpieza de microbasurales en barrio Bogotá.

También están previstas intervenciones en desagües y conductos pluviales de calle Mengelle, en el sector comprendido entre Perú y Lavalle, y en el barrio Las Viñas. Los trabajos incluyen la limpieza de bocas de tormenta y otros puntos del sistema de drenaje.

Ante las condiciones meteorológicas previstas, el Municipio solicitó a los vecinos no sacar los residuos domiciliarios durante la jornada, ya que la lluvia podría afectar el servicio de recolección. También pidió evitar arrojar basura en la vía pública, los desagües y las bocas de tormenta, porque puede obstruir el escurrimiento.