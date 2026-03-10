Histórica pelea para Kevin Vallejos en UFC: será protagonista de la velada estelar ante Josh Emmett

El marplatense debutó en la Ultimate Fighting Championship en marzo de 2025 y este sábado encabezará la cartelera estelar.

El argentino Kevin Vallejos protagonizará una noche histórica en la UFC. El peleador marplatense encabezará la velada del próximo sábado 14 de marzo en Las Vegas frente al estadounidense Josh Emmett. La cartelera principal comenzará a las 21 (hora de Argentina) y podrá verse a través de la plataforma Paramount+.

Con apenas 24 años, Vallejos se convertirá en el segundo argentino en liderar una cartelera principal de la organización, un logro que hasta ahora solo había conseguido Santiago Ponzinibbio.

El “Chino” llega a esta oportunidad tras un ascenso meteórico dentro de la compañía. En diciembre de 2025 logró uno de los triunfos más resonantes de su carrera al noquear al georgiano Giga Chikadze, quien nunca había sido finalizado por KO en la UFC. Esa victoria le permitió meterse en el ranking del peso pluma, donde actualmente ocupa el puesto 14.

Su rival será un peleador experimentado. Emmett, de 40 años y oriundo de Arizona, compite en la organización desde 2016 y actualmente se ubica en el puesto 11 del ranking de la categoría. A lo largo de su carrera en la UFC suma diez triunfos y seis derrotas.

El combate se disputará en el UFC Apex y pondrá frente a frente a dos generaciones distintas de la división pluma. «Estoy muy emocionado y nervioso por mi combate principal del 14 de marzo. Gracias, Josh Emmett, por aceptar pelear conmigo. Es un honor pelear con una leyenda«, expresó Vallejos en sus redes sociales.

La cartelera completa

En la antesala de la cartelera estelar, que comenzará a las 21 (hora de Argentina), la actividad iniciará a las 18 con las peleas preliminares. La transmisión estará a cargo de Paramount+, únicamente para suscriptores de la plataforma.

Cartelera estelar

Kevin Vallejos (Argentina) vs. Josh Emmett (Estados Unidos)

Amanda Lemos (Brasil) vs. Gillian Robertson (Canadá)

Ion Cutelaba (Moldavia) vs. Oumar Sy (Francia)

Andre Fili (Estados Unidos) vs. José Miguel Delgado (México)

Marwan Rahiki (Marruecos) vs. Harry Hardwick (Inglaterra)

Vitor Petrino (Brasil) vs. Steven Asplund (Estados Unidos)

Cartelera preliminar