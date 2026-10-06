¡Histórico!: Djokovic estiró el invicto en Pekín, ganó su séptimo torneo y quedó a uno de Federer

Novak Djokovic extendió su leyenda en el China Open, donde derrotó a Alex de Miñaur 7-6 (3), 0-1 y retiro para asegurar el título Nº 102 de su carrera. El balcánico volvió a sumergirse en el espíritu único de Pekín, uno de los escenarios más emblemáticos de la gira asiática, donde mantiene un impecable balance (34-0) que se resume en una realidad: siete trofeos en la misma cantidad de participaciones. Tremendo.

Un problema muscular en la pierna izquierda limitó el rendimiento del aussie, enviado al vestuario tras una intensa primera manga. De Miñaur regresó a pista con un visible vendaje y, aunque conservó el primer turno de servicio, abandonó la final visiblemente afectado.

Alex, sin consuelo, luego del retiro. (AP)

A uno de Roger y a siete de Jimbo

La semana tiene un significado emblemático para Djokovic, quien está cada vez más cerca de atrapar uno de los registros más prestigiosos en la historia del tenis. Es uno de los tres hombres de la Era Abierta con más de 100 trofeos y quedó a solo uno del suizo Roger Federer (103). El líder es el estadounidense Jimmy Connors (109). A los 39, la misión de llegar a la cima es complicada, pero está claro que hará el intento de superar a RF y, porqué no, alcanzar a Jimbo.

Nole pasó a Zverev y a Medvedev antes de llegar a la final. (AP)

El título de Pekín coloca a Djokovic como Nº 9 del rankings, consolidando sus opciones de clasificación a las Nitto ATP Finals. El balcánico ha ascendido seis posiciones gracias a su victoria en el ATP 500 chino y, tras la baja confirmada de Jannik Sinner, virtualmente ocupa la última plaza de acceso directo al evento broche de temporada.

Tras este impulso anímico, Djokovic completará la gira asiática en el Shanghái Masters, donde es el máximo campeón histórico con cuatro títulos. El balcánico partirá como décimo cabeza de serie y debutará ante Hubert Hurkacz o James Duckworth.