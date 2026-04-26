Histórico Road Show de Franco Colapinto: las mejores postales de la exhibición de Fórmula 1
El pilarense protagonizó una jornada histórica en Buenos Aires con el regreso de la Fórmula 1 a las calles. Más de 500 mil personas participaron de la exhibición del argentino a bordo del Lotus E20 y la mítica Flecha de Plata de Fangio. Las fotos.
Franco Colapinto cerró una jornada histórica para el automovilismo argentino. Después de 14 años, un auto de Fórmula 1 giró en las calles de Buenos Aires. El joven de 22 años manejó el Lotus E20 de 2012 y la icónica réplica de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, con la que se consagró campeón mundial en 1954 y 1955. El evento duró más de seis horas ante los ojos de más de 500 mil personas a lo largo de todo el circuito callejero en Palermo.
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