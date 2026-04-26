Histórico Road Show de Franco Colapinto: las mejores postales de la exhibición de Fórmula 1

Franco Colapinto cerró una jornada histórica para el automovilismo argentino. Después de 14 años, un auto de Fórmula 1 giró en las calles de Buenos Aires. El joven de 22 años manejó el Lotus E20 de 2012 y la icónica réplica de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, con la que se consagró campeón mundial en 1954 y 1955. El evento duró más de seis horas ante los ojos de más de 500 mil personas a lo largo de todo el circuito callejero en Palermo.

Las mejores fotos del Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

Una multitud le puso color al show de Colapinto en las calles de Buenos Aires. (Foto: Clarín)

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Franco Colapinto a bordo del Lotus E20. (Foto: Clarín)

1/ 3 Colapinto giró en la Flecha de Plata de Fangio. (Foto: Clarín) 2/ 3 Colapinto giró en la Flecha de Plata de Fangio. (Foto: Clarín) 3/ 3 Colapinto giró en la Flecha de Plata de Fangio. (Foto: Clarín)

Colapinto tuvo momento de fuerte conexión con el público. (Foto: Clarín)

Nadie se quiso quedar afuera del show de Colapinto en Buenos Aires. (Foto: Clarín)

(Foto: Clarín)