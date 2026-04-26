Franco Colapinto pidió el regreso de la Fórmula 1 a Argentina en el Road Show : «Nos merecemos volver a tener una fecha»
En el cierre del Road Show en Palermo, Franco Colapinto agradeció el apoyo de la gente y lanzó un mensaje sin filtro. Pidió el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina. Todos los detalles.
Franco Colapinto protagonizó un momento histórico para el automovilismo argentino con el Road Show en Buenos Aires. El pilarense aceleró un monoplaza en las calles bonaerenses ante miles de fanáticos y tras el evento, pidió abiertamente el regreso de la Fórmula 1 al país.
Tras el vento, el pilarense se subió a un camión con el que recorrió el circuito para saludar a los fanáticos y también tomó el micrófono y expresó su deseo: «Tenemos que volver al calendario de la Fórmula 1. Somos el mejor país del mundo y está bueno que lo demostremos así. Estoy muy feliz», afirmó.
🗣️🇦🇷 "LE ESTAMOS MOSTRANDO A LA FÓRMULA 1 QUE NOS MERECEMOS VOLVER A TENER UNA FECHA"— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 26, 2026
✍🏽 FRANCO COLAPINTO
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El mensaje llegó en el momento de mayor conexión con la gente, tras una jornada que reunió a cientos de miles de personas en las calles porteñas y que marcó el regreso de un auto de Fórmula 1 al país, tras 14 años.
En lo que fue su última salida, Colapinto protagonizó un cierre electrizante arriba del Lotus E20. Con varias maniobras y “donas” frente al público, llevó el show que enloqueció a los fanáticos. La exigencia fue tal que, al finalizar su última salida, los mecánicos debieron intervenir con matafuegos para controlar un principio de incendio en el monoplaza.
🔥 ¡FRANCO LE PUSO FUEGO A SU ÚLTIMA SALIDA!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 26, 2026
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