Horarios y datos: Franco Colapinto vuelve a la acción en el Gran Premio de Las Vegas

Tras apenas una semana de descanso, el argentino Franco Colapinto retoma el comando de su A526 y encara el tramo final del campeonato 2026 de Fórmula 1, al cual le quedan tres compromisos para bajar su telón final de temporada.

El piloto de Alpine regresa esta semana al continente americano para afrontar el Gran Premio de Las Vegas, en los Estados Unidos, en el ya tradicional circuito urbano emplazado en las calles de la «ciudad de las luces»; una de las carreras más sofisticadas y glamurosas del calendario.

La cita en la denominada «ciudad del pecado» se llevará a cabo, como ocurre desde su primera edición en 2023, en horario nocturno. Por lo tanto, debido a la diferencia horaria con Argentina, la actividad en pista tendrá lugar durante la madrugada de nuestro país.

Chaos in every direction at the start of last year’s Las Vegas Grand Prix 😮 #F1 #LasVegasGP https://t.co/WVRMcpXeG6 — Formula 1 (@F1) November 16, 2026

Luego de dejar atrás la seguidilla de competencias en sudamérica, con un 7° puesto que no fue tal en México (recibió una injusta sanción) y el 13° lugar en Interlagos, el argentino irá al Estado de Nevada deseando de una vez por todas volver a la zona de puntos, algo que no sucede desde el GP de España en Madrid.

El bajón competitivo del team francés en las últimas cinco carreras ha complicado el panorama en el campeonato de constructores y la ilusión de alcanzar el 5° puesto, siendo el mejor del resto. De momento, Racing Bulls parece tener controlado el asunto, con una diferencia a favor de 45 puntos.

Con los dos campeonatos definidos en favor de Kimi Antonelli y Mercedes, respectivamente, el atractivo de la F1 en ese tramo final (restan además las competencias en Qatar y Abu Dhabi) se limita a desarrollar componentes para los monoplazas del próximo año y por el sentimiento competitivo propiamente. El verdadero «amor al arte».

Un accidente que costó caro

De los dos antecedentes de Franco Colapinto compitiendo en Las Vegas, hay uno concretamente que se recuerda con dolor. Aquel sábado clasificatorio de 2024, cuando completaba sus últimas carreras con Williams, el argentino tuvo el accidente más significativo de su carrera deportiva.

En el afán de bajar los «relojes» y posicionarse de buena forma para la continuidad de la Qualy, el pilarense perdió el control de su monoplaza y golpeó duro contra la contención, dañando consideramente un auto que ya venía «atado con alambre» tras los accidentados episodios de Brasil.

El contexto también jugaba su papel. Franco pugnaba por una de las últimas butacas disponibles para 2025, por lo que la necesidad de mostrarse rápido y competitivo era una «obligación». Lamentablemente, según trascendió en el paddock, ese episodio derrumbó la chance de Red Bull y lo obligó a esperar recién hasta junio para poder subirse al Alpine en reemplazo de Jack Doohan.

Al día siguiente, con el auto reparado, Colapinto arribó en un decente 14° puesto. Al año siguiente, ya tripulando un auto de la casa francesa, su actual equipo, cruzó la meta 15°. ¿Podrá mejorar lo hecho hasta el momento e ingresar al Top 10?

Horarios del fin de semana

Jueves 19 de noviembre

Práctica libre 1: 21:30 hs.

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 01:00 hs.

Práctica libre 3: 21:30 hs.

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 01:00 hs.

Domingo 22 noviembre