Scaloni confirmó a Dibu Martínez como titular y adelantó más cambios para el amistoso con Costa Rica

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del amistoso de este martes contra Costa Rica. (Foto: @Argentina)

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del amistoso de este martes contra Costa Rica en Córdoba y confirmó la titularidad del Dibu Martínez en el arco.

«Emiliano va a atajar, va a estar. Estaba para el partido anterior pero era un riesgo y confiamos en Gero (Rulli). Era prudente esperar unos días más», aseguró el DT.

Dibu sufrió una fractura de mandíbula y maxilar el último 17 de octubre en el Chelsea luego de un duro golpe con un rival. Lo operaron a las pocas horas y el tiempo de recuperación estimado era de un mes, fecha que se cumplirá justo para este amistoso.

"HAREMOS CUATRO O CINCO CAMBIOS" 🗣️ Lionel Scaloni aseguró en conferencia de prensa que mañana atajará DIBU MARTÍNEZ y confesó que habrá variantes respecto de la derrota ante Uruguay. https://t.co/XN3m5ja65r — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2026

Scaloni también confirmó que habrá más modificaciones. «Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, depende el último entrenamiento», adelantó.

«Intentamos cubrir los huecos con los mejores jugadores que podamos. Son partidos para probar alternativas, no podemos poner a todos juntos pero intentaremos ver a todos», agregó.

Al ser consultado por el acompañamiento del público y la escasa asistencia contra Uruguay en la Bombonera, opinó: «La gente va a seguir estando, es incondicional, cuando las papas quemen van a estar, no siempre se va a llenar la cancha. Tenemos que demostrarles que este nuevo proceso seguirá contagiando entusiasmo, eso depende de nosotros».

Acerca del hecho de no tener que ganarse la clasificación al Mundial 2030 en las Eliminatorias, Scaloni analizó: «Cada partido con esta selección es una historia diferente, si jugamos la Eliminatoria sea o no para puntuar, podés sufrir si no tenés la guardia alta, los rivales van a ser buenos, eso me deja tranquilo».