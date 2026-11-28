En un contexto donde la industria hidrocarburífera exige cada vez mayor escala y espalda financiera a sus proveedores locales, el acceso al crédito y la planificación se vuelven determinantes para la supervivencia y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de la región. Así lo analizó Juan José Preciado, CEO de Ricsa ALYC, quien brindó un detallado panorama sobre las herramientas disponibles en el mercado de capitales para sostener al entramado productivo de la cuenca neuquina.

Con presencia en los principales mercados del país (BYMA, A3 y el Mercado Argentino de Valores), el grupo financiero actúa como un puente entre las necesidades de liquidez de las pymes y los inversores, operando además con Fondos Comunes de Inversión para el manejo de tesorería y una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) propia.

El desafío del financiamiento para los proveedores

Según precisó Preciado, el futuro del denominado «tercer segmento» de la industria descansa sobre dos pilares fundamentales: el financiamiento y la capacitación de recursos humanos. Sin embargo, el acceso al crédito sigue siendo el principal escollo para las compañías locales.

«Las compañías emergen con poca historia y deben cumplir con las necesidades que exigen las operadoras, que suelen ser muy demandantes. Ahí es donde empiezan a aparecer instrumentos alternativos», explicó el ejecutivo. En este esquema, el mercado de capitales funciona como un complemento indispensable de la banca tradicional, permitiendo a las empresas obtener avales, capital de trabajo y liquidez inmediata mediante el descuento de facturas de crédito electrónicas.

«En esa operatoria no se descuenta el riesgo de tu pyme, sino el del emisor de la factura de crédito, que suele ser una gran operadora», subrayó Preciado, destacando una ventaja que permite a los pequeños proveedores financiarse a tasas mucho más competitivas.

Números en expansión y plazos de pago

El volumen de asistencia financiera hacia la región refleja el dinamismo de Vaca Muerta. De acuerdo con los datos aportados por el titular de Ricsa, la SGR del grupo —ubicada entre las siete más importantes del país— genera avales por 18.000 millones de pesos mensuales, de los cuales la mitad se destina exclusivamente al sector energético.

Este flujo de capital resulta vital en un momento donde la cadena de pagos atravesó tensiones. Preciado reconoció que, si bien los plazos se resintieron meses atrás, actualmente se observa un «corrimiento» de los vencimientos en el segundo anillo de proveedores. «En este contexto se entiende que se necesiten correr los plazos; lo importante es que existen muchos instrumentos que dan esa opción sin destruir a la cadena de valor», afirmó, remarcando la necesidad de trabajar también junto al primer anillo de contratistas para robustecer los balances de las empresas locales.

Otro de los puntos críticos que atraviesa a las empresas históricas de la cuenca es el desembarco de firmas foráneas con estructuras de costos más agresivas. Frente a este escenario, Preciado señaló que la presión tributaria juega un rol determinante en la estructura de precios.

«Hoy hay una realidad: los costos fiscales cambian de provincia a provincia y eso se ve directamente en el precio del insumo. A esto se suma que aquellas empresas que tienen mayor capacidad ociosa logran aumentar su competitividad. Se necesita ser competitivo en los costos», advirtió. Consultados sobre las leyes de protección local —como el Compre Neuquino o el cupo laboral rionegrino—, el directivo consideró que son herramientas que deben evaluarse constantemente, ya que «hay otras provincias que son muy agresivas con la baja de impuestos y tasas, y eso termina definiendo la competitividad».

De cara al futuro inmediato, el CEO de Ricsa se mostró optimista respecto al posicionamiento geopolítico de la Argentina y su impacto directo en la cuenca, haciendo referencia a la crisis en el estrecho de Ormuz y la reconfiguración del mapa energético mundial.

«A partir de lo ocurrido en Ormuz, la Argentina se convirtió en un proveedor de energía confiable para el mundo. Después de eso vienen más compras y más inversiones; el segundo anillo va a demandar mucho más y el sector tiene que estar preparado, generando más alianzas estratégicas para poder responder a esa demanda», concluyó.