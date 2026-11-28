No fue una semana más en materia económica. El tipo de cambio se despertó y alcanzó niveles récord, el riesgo país perforó largamente la barrera de los 1.000 puntos básicos, y tras la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, la economía ingresó formalmente en recesión.



Con ese telón de fondo, el debate que se instaló entre los especialistas es la necesidad de hacer sintonía fina respecto a los parámetros del programa económico. El gobierno no obstante, permanece firme en su convicción de rumbo.

El economista Rodrigo Álvarez es titular de la consultora Bituin, de extensa trayectoria en el mercado de capitales a nivel nacional, y presente con oficinas propias en la ciudad de Neuquén.



“En Argentina cambiamos tantas veces las condiciones, que el inversor no sabe si el gobierno que viene le dirá: ah no, ahora que invertiste y que tenés que amortizar tu inversión en 10 años, yo no te dejo sacar los dólares”, refiere el especialista en relación a la suba del riesgo país en las últimas semanas.



En una extensa entrevista con el programa La Mano Invisible por Río Negro Radio, Álvarez analizó la incertidumbre que alcanza a los activos argentinos, la dinámica del programa económico y la coyuntura cambiaria.

PREGUNTA: ¿A qué atribuye el escenario de incertidumbre financiera que envuelve a la Argentina?

RESPUESTA: El mundo está con un nivel de volatilidad enorme y la Argentina se ha transformado en una caja de resonancia. Ese nivel de volatilidad amplifica para un lado o para el otro lo que pasa en el mundo y pareciera que hasta que no haya un escenario más tranquilo en el contexto internacional y que los indicadores argentinos empiecen a acompañar un poco, no vamos a tener un alivio duradero.

P: ¿Por qué cree que Argentina padece este escenario global y eso no sucede en Uruguay, Perú, Paraguay o Chile?

R: Argentina tiene una historia muy triste de manejo de las responsabilidades de la deuda sobre todo, que hace que en primer lugar la percepción de los inversores dependa casi de forma centralizada en el ciclo político. Creo que el ciclo político es el que marca el pulso del riesgo país y la percepción de sustentabilidad del programa económico y la visión de un marco económico para hacer negocios en la Argentina. Y a mi juicio está la percepción, después podemos discutir si es fundado o no, de que si cambia el escenario político, de que si gana la oposición, toda la economía va a tener un giro de 180 grados y entramos en un terreno nebuloso. Eso a los inversores no les gusta. En todos los países de la región se ha demostrado en los últimos años que hay cierta continuidad y orden macroeconómico que en la Argentina no está y eso es lo que genera este temor.

Por qué le pediríamos a un gobierno que trata de ordenar la economía en 4 años, que además la economía muestre algo que no mostró en los 13 años previos.

P: ¿Existen dudas sobre la capacidad de repago de la deuda para 2028?

R: Es muy claro, hoy tenés un corte de la deuda el año que viene y a partir de ahí prácticamente la deuda que vence en gestión Milei rinde un punto y medio o dos puntos por encima. Es decir, la deuda que vence en 2027 tiene 100 puntos de riesgo país. Esto es un dato, no es una interpretación. La deuda que vence en 2028 en cambio, tiene un nivel de riesgo país de 1000 puntos. Eso es evidente.

P: ¿Afirmar eso equivale a decir que el mercado tiene dudas sobre la reelección de Javier Milei?

R: Hoy la percepción para el mercado es que la elección de 2027 es una moneda al aire. Esa es mi interpretación. Si hubiera certidumbre de que Milei reelige, yo creo que los parámetros serían otros. Pero eso es una especulación, no lo podemos saber. Yo creo que hay muchos indicadores por los cuales el mercado se puso más nervioso. Si la economía estuviera creciendo nítidamente a 4 o 5 por ciento, Argentina sería más parecida al resto de las economías de la región. Porque el inversor dice, bueno, efectivamente el oficialismo tiene grandes chances de reelegir y yo ya sé cuál es el programa económico del oficialismo.

P: ¿Cuál es el principal temor de los inversores si no reelige Javier Milei?

R: Existen dudas sobre lo que podría hacer la oposición si llega al poder. Las preguntas de un inversor giran en torno a qué va a pasar con un parámetro básico que es la disponibilidad de compra de dólares, qué es lo que va a pasar con el superávit fiscal, qué es lo que va a pasar con las tarifas de los servicios públicos, qué es lo que va a pasar con el precio del barril criollo. Yo le puedo dar mi visión a un cliente de lo que creo que va a pasar, pero el mercado no tiene una certidumbre acerca de todas esas preguntas. No es que si gana Kicillof hay una visión clara de que el superávit financiero se va a mantener y que todas estas preguntas tendrían una respuesta similar a la que tiene con este gobierno. Si nosotros inferimos que va a haber un giro de 180 grados, bueno, entonces YPF no vale lo mismo, Vista no vale lo mismo, una empresa de servicio público no vale lo mismo y el riesgo país no es igual.

P: La economía entró en recesión, la inflación se estacionó en el 33% anual, el tipo de cambio empieza a mostrar signos de retraso y el riesgo país anticipa la incertidumbre electoral ¿Se imponen cambios en el programa económico de cara a 2027?

R: No sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno el año que viene. Sí sabemos que en un contexto extremadamente desafiante como el actual, el gobierno mantiene la rigidez monetaria. Entonces uno podría pensar, bueno, con una suba de la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos como la que hemos tenido este año, donde la mayoría de los activos cayeron, Argentina todavía mantiene un nivel de compra de reservas, mantiene el programa financiero, el tipo de cambio no se ha disparado. Yo creo que el gobierno lo que busca es mostrar al final de su gestión es orden y una economía con un nivel de inflación lógico. Podemos discutir si ese nivel de inflación es 1,5%, es 2% o es 1%, pero sin duda va a ser infinitamente menor que la inflación que agarró, con una economía mucho más ordenada desde el punto de vista macroeconómico.

Si se calma el mundo, el gobierno no debería hacer nada con dólar. Ahora, si esta dinámica se mantiene, habría que ir soltando el tipo de cambio de a poco.

P: Esa inflexibilidad que muestra el gobierno en relación a los parámetros del programa económico ¿Puede ser contraproducente en términos electorales?

R: No sabemos qué es lo que va a premiar la sociedad el año que viene. Algunos pueden decir, y tal vez esta es la visión predominante, bueno, la economía no crece de manera nítida para todos los sectores, no crece fuerte y en consecuencia quiero un cambio. Otros pueden considerar que entre 2010 y 2023, en más de una década, la economía creció cero. Tal vez la sociedad entiende que si en más de diez años no crecimos, por qué le pediríamos a un gobierno que trata de ordenar la economía en tres o cuatro años, que además la economía muestre algo que no mostró en los 13 años previos.

P: Más allá del boom de minería y energía ¿Qué se hace con sectores como industria, comercio y construcción, que aglutinan el grueso del empleo registrado?

R: Hay que entender que la economía se encamina a otro escenario. Durante 13 años la economía no creció. Al primer año que intentás que algunos sectores compitan, cierran. Pensemos el caso de la industria de Tierra del Fuego, ese sector cuatro décadas. El día uno, cuando decís que la protección se termina ¿los empresarios de ese sector qué hacen? ¿En qué sectores invierten? En agro, en pesca, en minería. Invierten en sectores donde Argentina tiene ventajas. Es cierto, a un industrial o a un trabajador de FATE no lo podés reconvertir de un día para el otro, y no sé si se puede reconvertir. Pero en algún momento tenemos que pensar si el consumidor argentino tiene que pagar toda la vida una cubierta US$ 300 dólares como la pagaba, versus los US$ 50 de hoy, y tenemos que empezar a pensar en generar trabajo en otros sectores donde hay posibilidades, porque el mercado interno crece. Después discutimos de qué manera y a qué velocidad, si queremos que haya competencia de productos de afuera o no. Pero esa transformación no se da de un día para el otro.

P: El dólar parece haberse despertado en las última semanas ¿Cómo analiza la dinámica del tipo de cambio de cara al final del año?

R: Yo creo que si se calma el mundo, el gobierno no debería tener que hacer nada con el tipo de cambio. Ahora, si esta dinámica que estuvimos viendo en las últimas semanas se mantiene, bueno, habría que ir soltando el tipo de cambio de a poco. Creo que es una medida lógica y prudencial. El problema es que hoy el mundo tiene un nivel de volatilidad que es impredecible. El lunes era una fiesta, hoy de nuevo estamos en una lógica retractiva del mundo. Eso siempre le pega con creces a la Argentina. Lamentablemente los episodios o dinámicas que nosotros esperábamos se iban a dar el año que viene, se están acelerando producto de que los inversores verdaderamente hoy están mucho más aversos al riesgo y tienen opciones en bonos de tesoro americano o en inversiones seguras en el mundo, con rendimientos bastante atractivos. Todo eso genera un cocktail bastante complicado. Ustedes me dirán, podemos discutir si el tipo de cambio de hoy es el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Hay economistas que dicen que tendríamos que tener un tipo de cambio más alto. El gobierno dice en cambio, en este momento, con esta tensión, si es transitoria y cambia el escenario, soltar el tipo de cambio y generar un escenario de aceleración inflacionaria, no sé cuánto ayudaría a esta coyuntura.

Perfil

Rodrigo Álvarez es Licenciado en Economía (Universidad Católica Argentina) y Máster en Finanzas (Universidad Torcuatto Di Tella).

Ha sido consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Banco Mundial y analista del mercado de capitales para sociedades de bolsa y fondos de inversión locales e internacionales.

Es creador y CEO de la consultora Bituin, con presencia en Neuquén y Vaca Muerta.