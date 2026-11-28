Identificar un problema que necesita ser resuelto, suele ser el inicio de cosas increíbles. En especial si los protagonistas son capaces de imaginar una solución posible, real y escalable.



Esa es la historia de Lucio Michanie, de 20 años, nieto de un histórico comerciante de la zona de Flores, y de Juan Francisco Lebrero, de 21 años, estudiante de Ingeniería en IA en la Universidad de San Andrés.



“Mis abuelos tienen un local de ropa embarazadas hace más de 50 años en Flores. Desde chiquito frecuenté ese lugar, y aprendí cómo es el trabajo, conocí el negocio por detrás, las épocas buenas, las épocas malas y todas las problemáticas”, relata Lucio. Esa experiencia lo movilizó a imaginar alguna solución que ayudara a mejorar la gestión integral de un comercio.



Sin embargo había una pieza faltante. Alguien capaz de traducir esa idea en formato interfaz digital.

Ese eslabón llegó cuando una prima de Lucio, Micol Michanie, le presentó a su compañero de facultad, Juan Francisco Lebrero.

Oriundo de un hogar en el que la situación económica no era sencilla, Juan Francisco también estaba explorando la forma de encontrar una herramienta que ofrezca soluciones sencillas desde la Inteligencia Artificial (IA).

Una necesidad sin resolver y una solución posible y escalable. Lucio y Juan Francisco comprendieron que la IA podía ser un socio estratégico en la gestión de cada una de las etapas del proceso comercial.



“En casa la situación económica era complicada y desde adolescente intenté emprender, armar una tienda virtual, a encontrar una solución remota para un proyecto”, relata Juan Francisco.



Su encuentro con Lucio llegó tras lograr una beca de estudio por mérito académico en la Universidad de San Andrés, y luego de trabajar un tiempo en Mercado Libre.

Una herramienta de gestión comercial integral

Fue entonces que nació AWAM, un motor de IA que ofrece una solución integral para la gestión de un comercio. La herramienta creada por Lucio y Juan Francisco comprende desde la interfaz de ventas y contacto con el cliente, hasta la gestión del stock, los proveedores y la logística de entrega.

El inicio fue puerta a puerta y buscando los lugares conocidos. «Recorría una por una las tiendas de Flores intentando explicarles a los comerciantes las ventajas de la herramienta. Costó, pero algunos confiaron y comenzaron a comprobar la mejora en la gestión», recuerda Lucio.

Dato 15.000 Las ventas que ya fueron realizadas y gestionadas mediante la plataforma creada por Michanie y Lebrero.



“Encontramos que los comercios tenían sus redes sociales colapsadas, y dedicaban dos empleados solo a contestar mensajes”, agrega Juan Francisco.



Los clientes de AWAM cuentan con un agente de ventas motorizado con IA que se encarga de todo, desde la interacción con el cliente vía redes y el cierre de la venta, hasta la gestión en tiempo real del stock y el contacto con los proveedores, la logística del envío, e incluso el post-venta.



“Tenemos conexiones como Andreani, y de esta forma una venta que se hizo en Instagram, automáticamente se prepara para el envío, y le simplificamos el tener que preparar todo a mano”, explica Juan Francisco.

«Soñamos con que cada comercio de Argentina pueda eficientizar sus ventas y su gestión con nuestra plataforma” Lucio Michanie y Juan Francisco Lebrero, creadores de AWAM.



La interfaz es sumamente sencilla e intuitiva, tanto para el cliente como para el comercio.

“El cliente sigue interactuando como siempre por WhatsApp o Instagram, y del otro lado el comerciante ve en un solo panel el resumen de toda su operación diaria, los productos que tiene, el stock, cuántas personas pidieron un producto en la web, cuántas ventas hizo por la web o en físico”, describe Lucio.



El rol de Micol fue estratégico. Cuando el negocio comenzó a crecer y hubo que pensar en alguien para incorporar a la sociedad, ella fue la candidata ideal.



Hoy AWAM ya cuenta con 87 comercios adheridos y mas de 15.000 ventas realizadas mediante la plataforma.

“Empezamos con la idea de ser referentes en Flores. Hoy soñamos con que cada comercio de Argentina pueda eficientizar sus ventas y su gestión con nuestra plataforma”, afirma Lucio.