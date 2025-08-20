Huracán afuera de la Copa Sudamericana: así fue el dudoso gol que le anularon en el Ducó

Huracán salió al Tomás Adolfo Ducó con la obligación de convertir el gol que le permitiera igualar la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Once Caldas. Y lo logró rápidamente, pero la jugada terminó envuelta en polémica.

A los cinco minutos, tras un tiro libre y un cabezazo de Fabio Pereyra, Luciano Giménez empujó la pelota a la red para poner el 1-0. Sin embargo, el asistente levantó la bandera por posición adelantada de Leonel Pérez.

Aunque el mediocampista no tocó la pelota, el árbitro interpretó que intervino en la acción, lo que derivó en la anulación del tanto y la bronca de todo Parque Patricios.

NO VALE EL GOL DE HURACÁN ANTE ONCE CALDAS POR OFFSIDE. ¿QUÉ TE PARECE?



Copa Sudamericana: Independiente intentará dar vuelta la serie en Avellaneda

Esta noche, Independiente y Universidad de Chile jugarán desde las 21.30 en el Estadio Libertadores de América, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Julio Vaccari tratará de remontar la derrota en Chile por 1-0 tras caer con Vélez y enlazar siete encuentros sin triunfo, que lo dejaron último en la zona B del Torneo Clausura. El ganador se medirá en la próxima instancia ante el ganador de Universidad Católica (E) – Alianza Lima.