Independiente contra cuerdas en la Copa Sudamericana: perdió con Universidad de Chile

Independiente cayó 1-0 como visitante ante Universidad de Chile, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputó en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. La próxima semana, el Rojo buscará revertir la serie en Avellaneda.

El único gol del encuentro lo marcó Lucas Assadi, a los 36 minutos del primer tiempo, con un remate cruzado desde el borde del área que superó a Rodrigo Rey.

El equipo dirigido por Julio Vaccari sufrió la expulsión de Matías Abaldo a los 28’ del segundo tiempo, por doble amarilla, tras una dura infracción. Con diez jugadores, el Rojo se replegó y resistió los ataques del conjunto local, dirigido por el argentino Gustavo Álvarez.

Independiente había comenzado mejor y estuvo cerca de abrir el marcador en los primeros minutos, pero con el correr del juego el elenco chileno tomó el control y golpeó primero. En el complemento, los de Avellaneda generaron varias chances para empatar, aunque todas quedaron sin efecto.

Con esta derrota, Independiente quedó obligado a ganar en el partido de vuelta, que se jugará el próximo miércoles desde las 21:30 en el estadio Libertadores de América para seguir con vida en el certamen internacional.