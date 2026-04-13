Impactos visitantes: Independiente y Regina ganaron en el cierre de la primera fase de la Liga Federal

Frencia jugó un gran partido ante el Naranja. (Prensa Deportivo Roca)

El cierre de la primera fase de la Liga Federal de básquet tuvo un par de impactos como visitantes. Independiente fue hasta Plottier y le sacó el invicto a Centro Español (71-62), mientras que Atlético Regina se hizo fuerte en Roca y superó al Depo por un claro 89-78. Así, la Conferencia Sur quedó con tres punteros y una dura disputa en la zona baja.

La gran victoria del Rojo en El Templo dejó a ambos más Pérfora con marca de 6-1; en tanto que Regina, Roca y Pacífico quedaron con 2-5 en la parte inferior. Club Plottier, de gran campaña, está cuarto con 4-3 y Petrolero Argentino, último con 0-7. Así, con la tabla partida al medio, comenzarán las revanchas.

Independiente dejó sin invicto al Torito. (Prensa Centro Español)

El Rojo, de menor a mayor

Centro Español picó en punta en el primer parcial (24-18), pero Independiente tomó el control del partido en el segundo y fue para siempre. El quiebre del partido fue en el tercero, ganado por el Rojo por 24-13.

David Oviedo y Julián Fedele, con 15 cada uno, fueron los mejores en el equipo de Andrés García, que también tuvo un doble-doble de Joaquín Marcon (10 y 10 rebotes). En el local sobresalieron Facundo Ramadori y Emilio Santana, con 14.

Marcon cerró con un doble-doble: 10 puntos y 10 rebotes. (Prensa Centro Español)

Con esta victoria, el Rojo se recuperó de la caída ante Pérfora en La Caldera y la fase inicial se cerró con una particularidad: los tres líderes se ganaron como visitantes, todo quedó muy parejo y habrá que prepararse para una gran segunda vuelta.

55 puntos entre Fagotti y Frencia

Martín Fagotti llegó hasta 33 puntos, Germán Frencia fue el socio ideal con 22 y con esos tremendos aportes, Atlético Regina se llevó un triunfazo del Poli roquense. Luego del empate en el primer parcial (27-27), el Albo marcó diferencias y logró un triunfo incuestionable.

El goleado5 completó su planilla con 12 rebotes y 3 asistencias, mientras que Frencia agregó 7 y 4, respectivamente. César Lavoratornuovo, con 14, armó la trilogía anotadora en el equipo de Juan Manuel Zavala. Martín Pamich (23), Cristian Cadillac (10 puntos y 13 rebotes), Jeremías Fernández (15) y Tomás Sagarzazu (15) fueron los mejores en el Depo.

Los próximos juegos del Sur

La acción seguirá el viernes 17 con Petrolero vs. Deportivo Roca, en La Cueva de Plaza Huincul; el 18, Club Plottier recibirá a Independiente en El Histórico; un día más tarde Atlético Regina aguardará por Centro Español en La Calderita; y el lunes 20 se verán las caras Pérfora-Pacífico, en el Oscar Piti Claris de Plaza.