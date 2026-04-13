San Isidro ganó y sigue líder en la Zona Ascenso de la Liga Confluencia

Este domingo se disputó la 5° fecha de la Liga Confluencia. La zona ascenso está al rojo vivo y varios equipos buscan los dos ascensos en juego de la categoría.

San Isidro volvió a ganar y se mantiene como único líder. El equipo cipoleño derrotó de local a Independiente de Catriel por 1-0 y obtuvo su tercer triunfo en fila para seguir en lo más alto con 13 puntos. El gol del partido fue obra de Carlos Toscano.

Deportivo Godoy no le pierde pisada. El conjunto que dirige Leandro Barraza se hizo fuerte ante su gente: goleó 6-2 a El Salvador y llegó a las 11 unidades. Bautista Aguiar y Damián Cerles se despacharon con un doblete cada uno y Alonso Lerbanne y Jonatan Figueroa cerraron el marcador. Facundo Cerda y Diego Colin anotaron para la visita.

Godoy arrasó con un gran apoyo de su gente.

El otro escolta es CECAP, que venció por 2-0 a Experimental de Cinco Saltos. El club debutante con sede en General Roca se trajo los tres puntos gracias a los goles de Joaquín Bustamante y Gerónimo Romero.

Además, hubo doble triunfo allense. De local, San Carlos venció 5-1 a Maracacinho y se ubica cuarto en la tabla de posiciones. Y Alto Valle le ganó de visitante a Mainque (3-1). De esta forma, el Tanga logró su primera victoria del año.

San Carlos ganó de local y consiguió su tercer victoria en este torneo.

Por último, en el Morumbi, Chichinales se quedó con un sólido triunfo por 4-0 a San Sebastián de Cipolletti.