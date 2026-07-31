Invicto y sin perder sets: el neuquino Nicolás Jara Lozano va por la final del UTR de Córdoba

Nicolás Jara Lozano atraviesa una semana soñada en el UTR Pro Tennis Tour 25K de Córdoba. El neuquino, que a los 39 años mantiene vigente su competitividad dentro del circuito, ganó sus cuatro partidos disputados en el torneo y se metió en las semifinales sin ceder ningún set.

El «Colo» cerró la fase de grupos este viernes con una contundente victoria frente al cordobés Juan Ignacio Gallego por 6-1 y 6-2, en apenas 1 hora y 15 minutos. Con ese resultado, terminó como líder del grupo D y este sábado tendrá un exigente duelo ante Alejo Lingua Lavallén por las semifinales.

El camino hacia las semifinales

Luego de quedar libre en la primera jornada, Jara Lozano debutó el martes con un triunfo ante el bahiense Andrés Medus por 6-3 y 6-2. El miércoles volvió a imponerse, esta vez frente al boliviano Santiago Lora, por 6-4 y 6-1.

El duelo más exigente llegó el jueves, ante el tandilense Santiago Franchini. En un partido parejo, el neuquino tuvo que trabajar para quedarse con la victoria por 7-5 y 6-4, resultado que le permitió llegar al último encuentro de la zona con grandes chances de avanzar como líder.

Ahora, Jara Lozano afrontará una prueba de máxima exigencia este sábado, cuando enfrente en semifinales a Alejo Lingua Lavallén, oriundo de Marcos Juárez, Córdoba. El jugador de 25 años también llega con un gran rendimiento: ganó ocho de los nueve sets que disputó en el torneo y solo cedió uno en toda la competencia.

Además, el cruce tendrá un condimento especial para el neuquino. Lingua Lavallén fue justamente quien eliminó al «Colo» en las semifinales del UTR disputado en abril en Córdoba, torneo en el que luego se consagró campeón.

La otra semifinal del certamen tendrá como protagonistas a Facundo Juárez y Federico Aguilar Cardozo, mientras que la gran final está programada para el domingo 2 de agosto. Jara Lozano buscará dar un nuevo paso en una semana en la que volvió a demostrar su vigencia dentro de la competencia.