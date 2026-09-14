Importante reunión en Madrid para avanzar en la llegada de la Fórmula 1 a Argentina

En el marco del Gran Premio de España, que estrenó el flamante nuevo trazado «Madring Circuit», integrantes del Grupo OSD, la promotora que trabaja para el regreso de la Máxima a Argentina, se presentaron en la capital madrileña y mantuvieron una importante reunión con Liberty Media, la empresa dueña de los dechos de la F1.

El secretario de Deportes porteño, Fabián “Chino” Turnes; el presidente del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan; y el titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella, estuvieron presentes el fin de semana, observando de cerca el gran circo y su funcionamiento, y manteniendo reuniones a fin de avanzar en la negociación para la potencial vuelta de la categoría al país.

“Este es un Gran Premio que ha generado caso 500 millones de dólares para Madrid. Eso es significativo y está bueno vivirlo. Para prepararnos de cara a eso, nuestro primer objetivo es el Moto GP en abril del año que viene. Es algo a menor escala, pero sirve para ver cuánto estamos preparados para la F1”, expresó Turnes.

🇦🇷 Se sigue trabajando para traer de vuelta la #F1 a BSAs !



Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo presente en el Gran Premio de Madrid, donde mantuvo una reunión clave con los organizadores de la Fórmula 1.pic.twitter.com/qqNPkALWy8 — 🏁 Vivo F1 (@vivof1) September 14, 2026

Vivir de cerca el movimiento, poder tomar nota de diversos trabajos y procedimientos, y poder aplicar todo lo aprendido en la grandiosa obra que se lleva a cabo en el «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, además de comprender cuestiones propias de logística y organización. Ese fue otro de los grandes objetivos que la comitiva mantuvo durante el fin de semana español.

Turnes recalcó que también se valoró el movimiento que produjo la carrera en Madrid. “Si uno camina por la ciudad, está casi explotada. No se consiguen hoteles, no hay lugares para salir a comer, se ve a la gente consumiendo, y creo que es lo que genera este tipo de eventos”, explicó.

“Más allá de la experiencia acá, justamente en el circuito, es ver también la experiencia también de la ciudad. Y es prepararnos para eso”, señaló Turnes.

El proyecto todavía no tiene una fecha definida ni un acuerdo para el regreso de la máxima categoría. Sin embargo, desde la Ciudad destacan el diálogo que mantienen con los responsables de la F1 y aseguran que continúan trabajando para estar preparados ante una eventual oportunidad.

“Es como que cada día estamos un poquito más cerca, tenemos un buen diálogo, presentamos todo lo que nos piden. Este es el camino, sabemos que es lento”, reconoció el funcionario, al tiempo que la obra avanzo a paso firme y de acuerdo a los parámetros establecidos, con vista al primer gran objetivo: el Moto GP en 2027.

Y concluyó: “Después, como todo, hay coyunturas que sabemos que hoy no existen a nivel mundial, que capaz abren una ventana, y bueno, intentaremos tener la mano levantada para estar preparados”.