Las ventas de reproductores en la 30° Exposición Rural de Viedma superaron los $1.200 millones

El remate del domingo en la Expo Rural de Viedma.

El remate de hacienda bovina y ovina fue el broche de oro para la 30° Exposición Rural de Viedma y 13° Exposición Nacional Patagónica Angus.

En bovinos se vendieron 135 animales, el 93% de los ejemplares ofrecidos, por $1.172.400.000. La oferta estuvo integrada por Aberdeen Angus, Hereford y Limangus, con valores que reflejaron una fuerte demanda de reproductores.

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó el resultado de la segunda fecha del circuito provincial: “Viedma mostró durante todo el fin de semana la calidad de nuestra ganadería, con una Nacional Patagónica de Angus, muy buenos animales y un remate con una respuesta importante».

«Quiero felicitar especialmente a Rodrigo Núñez y a toda la comisión directiva de la Sociedad Rural de Viedma, una comisión joven que viene asumiendo responsabilidades, mejorando el predio y sosteniendo una exposición que cada año gana calidad y convocatoria” agregó.

Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro. Foto: Jorge Tanos.



En Aberdeen Angus se comercializaron 78 animales. Los 12 toros Puros de Pedigree alcanzaron un promedio de $16.600.000, con un máximo de $30.000.000, mientras que los 40 toros Puros Controlados promediaron $10.175.000. Las 26 vaquillonas Puras Controladas tuvieron un promedio de $4.400.000.

En Hereford se vendieron 56 ejemplares. Los 10 toros Puros de Pedigree promediaron $12.500.000, con un máximo de $30.000.000, y los 27 toros Puros Registrados alcanzaron un promedio de $8.600.000. Se comercializó además una hembra Pura de Pedigree por $8.500.000 y 18 vaquillonas Puras Registradas, con un promedio de $4.000.000.

La venta bovina se completó con una vaquillona Limangus, comercializada en $14.000.000.

Venta de ovinos



Los ovinos tuvieron una colocación del 91%: se vendieron 21 animales por un total de $37.000.000. Los Puros de Pedigree promediaron $2.000.000, los Puros Registrados $1.400.000 y los ejemplares MP $1.750.000.

Cabaña Mi Gaucho en la pista de la Sociedad Rural de Viedma.



El Presidente de la Sociedad Rural de Viedma, Rodrigo Núñez, destacó el trabajo de la organización: “El balance es más que positivo y superó las expectativas que teníamos con toda la comisión. Se trabajó muchísimo durante meses y tuvimos el predio lleno de gente, con familias de Viedma y compradores que viajaron especialmente para participar del remate y elegir reproductores”.

El Secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, señaló: “Estos resultados muestran el trabajo de las cabañas y la decisión de los productores de seguir incorporando genética. Viedma tuvo una oferta muy importante y una respuesta comercial que acompañó la calidad que se vio durante las juras y durante toda la exposición”.

Herramientas para productores



La Rural fue además escenario para acercar nuevas herramientas a quienes producen. Más de 50 productores participaron de una charla técnica sobre el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), a cargo del Director Nacional de Agricultura, Jorge Gambale, donde se explicaron las posibilidades vinculadas con riego, sistemas antigranizo, eficiencia energética e inversiones sectoriales.

En ese mismo marco, el Gobernador Alberto Weretilneck presentó, junto al Consejo Federal de Inversiones, la nueva operatoria PAR Maquinaria, con $3.000 millones para incorporar equipos agrícolas, ganaderos, forrajeros, frutícolas y forestales, y una línea de $10.000 millones destinada a sistemas de riego agrícola. Son herramientas orientadas a acompañar nuevas inversiones y ampliar la capacidad productiva de Viedma y el Valle Inferior.

La Rural de Viedma fue la segunda fecha del circuito provincial, después de Río Colorado, donde se había comercializado el 97% de los animales ofrecidos. El calendario continuará por General Conesa, Choele Choel y el Alto Valle.

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