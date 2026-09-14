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Rural

Las ventas de reproductores en la 30° Exposición Rural de Viedma superaron los $1.200 millones

La 30° Exposición Rural de la Comarca y la XIII Nacional Patagónica de Angus cerró con un alto nivel de comercialización: entre bovinos y ovinos se concretaron ventas por $1.209.400.000, en una edición que reunió cabañas, productores, compradores y familias durante todo el fin de semana.

Redacción

Por Redacción

El remate del domingo en la Expo Rural de Viedma.

El remate del domingo en la Expo Rural de Viedma.

El remate de hacienda bovina y ovina fue el broche de oro para la 30° Exposición Rural de Viedma y 13° Exposición Nacional Patagónica Angus.

En bovinos se vendieron 135 animales, el 93% de los ejemplares ofrecidos, por $1.172.400.000. La oferta estuvo integrada por Aberdeen Angus, Hereford y Limangus, con valores que reflejaron una fuerte demanda de reproductores.

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó el resultado de la segunda fecha del circuito provincial: “Viedma mostró durante todo el fin de semana la calidad de nuestra ganadería, con una Nacional Patagónica de Angus, muy buenos animales y un remate con una respuesta importante».

«Quiero felicitar especialmente a Rodrigo Núñez y a toda la comisión directiva de la Sociedad Rural de Viedma, una comisión joven que viene asumiendo responsabilidades, mejorando el predio y sosteniendo una exposición que cada año gana calidad y convocatoria” agregó.

Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro. Foto: Jorge Tanos.


En Aberdeen Angus se comercializaron 78 animales. Los 12 toros Puros de Pedigree alcanzaron un promedio de $16.600.000, con un máximo de $30.000.000, mientras que los 40 toros Puros Controlados promediaron $10.175.000. Las 26 vaquillonas Puras Controladas tuvieron un promedio de $4.400.000.

En Hereford se vendieron 56 ejemplares. Los 10 toros Puros de Pedigree promediaron $12.500.000, con un máximo de $30.000.000, y los 27 toros Puros Registrados alcanzaron un promedio de $8.600.000. Se comercializó además una hembra Pura de Pedigree por $8.500.000 y 18 vaquillonas Puras Registradas, con un promedio de $4.000.000.

La venta bovina se completó con una vaquillona Limangus, comercializada en $14.000.000.

Venta de ovinos


Los ovinos tuvieron una colocación del 91%: se vendieron 21 animales por un total de $37.000.000. Los Puros de Pedigree promediaron $2.000.000, los Puros Registrados $1.400.000 y los ejemplares MP $1.750.000.

Cabaña Mi Gaucho en la pista de la Sociedad Rural de Viedma.


El Presidente de la Sociedad Rural de Viedma, Rodrigo Núñez, destacó el trabajo de la organización: “El balance es más que positivo y superó las expectativas que teníamos con toda la comisión. Se trabajó muchísimo durante meses y tuvimos el predio lleno de gente, con familias de Viedma y compradores que viajaron especialmente para participar del remate y elegir reproductores”.

El Secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, señaló: “Estos resultados muestran el trabajo de las cabañas y la decisión de los productores de seguir incorporando genética. Viedma tuvo una oferta muy importante y una respuesta comercial que acompañó la calidad que se vio durante las juras y durante toda la exposición”.

Herramientas para productores


La Rural fue además escenario para acercar nuevas herramientas a quienes producen. Más de 50 productores participaron de una charla técnica sobre el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), a cargo del Director Nacional de Agricultura, Jorge Gambale, donde se explicaron las posibilidades vinculadas con riego, sistemas antigranizo, eficiencia energética e inversiones sectoriales.

En ese mismo marco, el Gobernador Alberto Weretilneck presentó, junto al Consejo Federal de Inversiones, la nueva operatoria PAR Maquinaria, con $3.000 millones para incorporar equipos agrícolas, ganaderos, forrajeros, frutícolas y forestales, y una línea de $10.000 millones destinada a sistemas de riego agrícola. Son herramientas orientadas a acompañar nuevas inversiones y ampliar la capacidad productiva de Viedma y el Valle Inferior.

La Rural de Viedma fue la segunda fecha del circuito provincial, después de Río Colorado, donde se había comercializado el 97% de los animales ofrecidos. El calendario continuará por General Conesa, Choele Choel y el Alto Valle.

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El remate de hacienda bovina y ovina fue el broche de oro para la 30° Exposición Rural de Viedma y 13° Exposición Nacional Patagónica Angus.

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