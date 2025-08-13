Problemas para Rodrigo Rey antes del choque de Independiente por la Sudamericana

Rey tiene el ojo morado y jugará con un casco protector.

Independiente afrontará este jueves la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Universidad de Chile, al que visitará en Santiago en busca de un buen resultado para encaminar la serie de uno de los grandes objetivos del año.

Una de sus piezas fundamentales es sin duda Rodrigo Rey, el arquero y capitán que es un baluarte del equipo de Julio Vaccari y que sufrió un inesperado percance.

En el partido contra Independiente del pasado sábado fue víctima de un fuerte golpe en el arco superciliar izquierdo al chocar con su compañero Nicolás Freire, lo que le provocó una gran inflamación y la consiguiente hematoma.

Su participación en el trascendental choque no está en duda, aunque sí jugará condicionado ya que tendrá que utilizar un casco especial para evitar mayores riesgos en los eventuales roces.

Al llegar al hotel donde se hospedó el Rojo en Santiago, se pudo ver el ojo morado de Rey, que afrontará el duelo con la citada protección.

Los once para saltar al campo serían Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo y Santiago Montiel.