Donde nació la leyenda: conocé el taller del primer preparador de Ayrton Senna

Hay lugares que hablan por sí mismos. El taller de Ricardo Pascual, hijo de Lucio Pascual, quien fuera el primer preparador de Ayrton Senna durante su etapa en karting, es uno de ellos.

Situado en el corazón de Interlagos, camino al circuito donde hoy comenzó la acción del GP de Brasil, el lugar pasa desapercibido a simple vista. Como si se tratara de un galpón común y corriente entre los tantos localizados en esa zona (hay uno por cuadra, mínimo).

Pero no, para nuestra sorpresa, una vez dentro de ese cuadradito había algo más. En cada rincón del taller aparecen huellas de una época que marcó los primeros pasos de quien, con el tiempo, se convertiría en uno de los grandes íconos de la Fórmula 1. Por no decir el más grande…

Fotos, trofeos, motores y distintos objetos vinculados al tricampeón del mundo convierten al viejo y entrañable garage en un verdadero viaje a los orígenes de una leyenda. Un espacio mágico, realmente, y que el propio Ricardo nos compartió muy amablemente.

Ricardo nos invitó a recorrer el lugar y se detuvo, muy emocionado, a describir cada uno de los objetivos que hoy se transformaron en parte invaluable de ese humilde pero mágico espacio, el cual funciona como taller de karting de competición.

Cada elemento tiene una historia detrás y, lejos de limitarse a exhibirlos, Pascual se encargó de explicar con detalle su procedencia, el contexto en el que apareció y el vínculo que tuvo con su padre. Entre motores y piezas de aquella época, las imágenes de Senna permiten dimensionar cada recuerdo.

El momento cumbre del encuentro con Ricardo llegó sobre el final de la charla. En cuestión de segundos, el hijo del histórico preparador exhibió un casco original del mismísimo Senna, entregado en mano por Ayrton en 1993. Un presente que grafica a la perfección la calidad de vínculo que ambos mantuvieron.

Recorrer el taller de Ricardo Pascual fue algo semejante a recorrer un museo. O bien una suerte de santuario, con Ayrton Senna omnipresente en cada paso. Allí comenzó la leyenda…