Independiente fue goleado por Atlético Tucumán y quedó eliminado de la Copa Argentina

Independiente sufrió una dura derrota ante Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina en el Coloso. (FOTOBAIRES)

Independiente sufrió una muy dura derrota ante Atlético Tucumán y quedó eliminado de la Copa Argentina en los octavos de final. El encuentro se disputó en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y terminó con una contundente goleada 4-0 para el conjunto dirigido por Julio César Falcioni.

El partido parecía empezar de la mejor manera para el Rojo. A los 30 minutos, Facundo Tello sancionó penal tras revisar en el VAR una mano de Clever Ferreira. Sin embargo, Santiago Montiel intentó colocar el remate en un ángulo y la pelota dio en el palo.

¡SE LO PERDIÓ INDEPENDIENTE!



A los 30', Montiel falló un penal frente a Atlético Tucumán. Un minuto después, el Decano abrió el marcador y gana por la mínima en la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/chQYWblZhf August 12, 2026

Ese fue el punto de quiebre. Apenas un minuto después, Matías Abaldo perdió una duelo en campo rival, Ignacio Galván lanzó la contra y Nicolás Laméndola aprovechó que la defensa de Independiente estaba mal parada para vencer al debutante Santiago Mele y abrir el marcador.

¡ASÍ ABRÍO EL MARCADOR EL DECANO ANTE EL ROJO!



Laméndola selló una gran contra de Atlético Tucumán con el 1-0 en los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/QwVpsevJpG — TyC Sports (@TyCSports) August 12, 2026

Atlético Tucumán liquidó el partido en el complemento

El Decano golpeó otra vez al comienzo del segundo tiempo. A los 3 minutos, Laméndola recuperó la pelota, combinó con Renzo Tesuri y envió un centro preciso para Manuel Brondo, que apareció solo por el medio para marcar el 2-0.

¡EL DECANO AMPLIÓ LA VENTAJA!



A los 48', Brondo puso el 2-0 ante Independiente en los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/IUSTiZg4RG August 12, 2026

El golpe de nocaut llegó a los 8 minutos, cuando Laméndola encabezó otra contra y esta vez asistió al uruguayo Franco Nicola para el 3-0.

¡GOLEA ATLÉTICO TUCUMÁN!



A los 54', Nicola puso el 3-0 ante Independiente en los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/KAcy36HAOq — TyC Sports (@TyCSports) August 12, 2026

La goleada se cerró a los 25. Brondo desbordó por derecha, Nicola le dio un pase imperfecto a Laméndola y el delantero, tras acomodarse en el vértice del área, sacó un remate al ángulo para sellar el 4-0 con un verdadero golazo.

¡GOLAZO DE LAMÉNDOLA Y PALIZA DEL DECANO!



A los 70', el jugador de Atlético Tucumán la colgó en un ángulo para convertir su doblete y el 4-0 de su equipo ante Independiente en los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/Mt2OhQfOvD August 12, 2026

Con este resultado, Atlético Tucumán se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará al ganador de Independiente Rivadavia y Aldosivi.

Nicolás Laméndola fue la gran figura de Atlético Tucumán, con dos goles y dos asistencis. (Foto: @ATOficial)

Para Independiente, la derrota profundiza el mal momento: acumula tres caídas consecutivas, tras las derrotas frente a Vélez y Platense por el Torneo Clausura. Además, Gustavo Quinteros quedó en una situación muy delicada y la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti deberá definir si sostiene al entrenador, a pocos meses de las elecciones presidenciales del club, que se celebrarán en diciembre.